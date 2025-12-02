Municipios piden a Mulino $10 mil por junta comunal y $20 mil por alcaldía para el cierre del año

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Asociación de Municipios de Panamá (Amupa) solicitó al presidente José Raúl Mulino un “refuerzo” económico para atender el incremento de demandas ciudadanas que se registra cada fin de año, especialmente en el mes de diciembre, justo para las fiestas navideñas.

En una carta enviada al Ejecutivo, la presidenta de la organización, Jannelle Dadineth González, advirtió que diciembre se convierte en un periodo de alta presión operativa para las autoridades locales debido al aumento de solicitudes de “apoyo social” y el mantenimiento de los espacios públicos.

“La experiencia institucional demuestra que el período de fin de año representa uno de los momentos de mayor demanda ciudadana”, señaló González, quien acompañó al mandatario el pasado 27 de noviembre durante la inauguración del hospital de Bugaba, en la provincia de Chiriquí.

La nota fue entregada a Mulino durante la inauguración del hospital de Bugaba. Foto: Cortesía Presidencia

En la nota, explicó que durante estas semanas se disparan las peticiones de asistencia a familias y los requerimientos de limpieza, ornato y gestión comunitaria.

Por ello, recordó que las juntas comunales y los municipios, amparados en los principios de equidad y corresponsabilidad establecidos en la Ley 37 y la Ley 66, necesitan recursos mínimos para sostener sus servicios esenciales.

En ese contexto, Amupa solicitó al Gobierno la transferencia de $10 mil para cada una de las 701 juntas comunales del país y $20 mil para las 81 alcaldías, con el fin de enfrentar las exigencias operativas que se intensifican con el cierre del año fiscal.

“Este apoyo permitirá que todos los gobiernos locales, sin distinción, cumplan con sus funciones esenciales”, destacó en la misiva.

La presidenta de Amupa reiteró, además, la disposición del gremio para acompañar y supervisar la correcta ejecución de los fondos solicitados.

“Reiteramos la plena disposición de Amupa para coordinar, acompañar y fortalecer los mecanismos de ejecución y supervisión”, expresó, subrayando que la prioridad es atender con responsabilidad el incremento de demandas sociales en estas fechas.

La defensa

Jorge Ricardo Panay, director de Amupa, explicó que la nota fue remitida “para solicitud de fondos para el cierre del año”, en un momento en que las necesidades comunitarias se multiplican y los gobiernos locales operan con presupuestos limitados.

“Como sabe todo el país, los municipios, desde la formación de la ley y la creación de los programas, no han recibido ningún aumento en los ingresos municipales”, afirmó.

Detalló que actualmente 64 municipios son subsidiados y otros 17 generan ingresos propios, pero las cifras no alcanzan para cubrir las exigencias de la población.

Sumado a ello, Panay destacó que las fiestas del Día del Maestro, Día de las Madres, Navidad y Año Nuevo generan un aumento significativo de peticiones, especialmente de sectores vulnerables. “Las escuelas que no pueden comprar regalos para sus estudiantes graduados siempre hacen solicitudes a los municipios y a las juntas comunales”, señaló.

A estas presiones se agregan los gastos recientes de los desfiles patrios, cuyos costos de transporte y alimentación recaen en buena parte sobre los propios municipios.