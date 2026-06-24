Natalia Molano: ‘Panamá es clave para Estados Unidos en seguridad y comercio regional’

ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

Entrevista ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

La portavos en español del Departamento de Estado, afirma que la seguridad hemisférica es una prioridad de Washington. En entrevista con La Prensa, aborda la relación con Panamá, Venezuela, Cuba y las reformas que Estados Unidos espera de la Organización de Estados Americanos.

Estados Unidos quiere que la Organización de Estados Americanos (OEA) avance hacia medidas concretas frente a las crisis que enfrenta el hemisferio, en particular en países como Haití y Nicaragua.

Así lo afirmó Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, durante una entrevista con La Prensa en el marco de la 56° Asamblea General de la OEA, celebrada en Panamá.

Molano señaló que, desde el inicio del actual mandato del presidente Donald Trump, el hemisferio occidental se convirtió en la prioridad número uno de la política exterior estadounidense.

También destacó el momento de la relación bilateral con Panamá, el interés de Washington en facilitar el comercio regional a través del Canal y la necesidad de que la transición venezolana avance, sin perder de vista la estabilidad y la recuperación económica.

¿La posición de Estados Unidos es que está mirando más hacia Latinoamérica?

Así es. Desde el mandato del presidente Trump, el año pasado vimos que el hemisferio occidental, que es nuestro hemisferio, se ha convertido en la prioridad número uno de nuestra política exterior. Y esto viene desde la Casa Blanca, y está siendo ejecutado por el secretario Rubio, que conoce muy bien Latinoamérica.

Natalia Molano expresó que en Venezuela se sigue el plan de tres fases, pero admitió que es difícil resolver todos los problemas en corto plazo. LP/Alexander Arosemana

Así que estamos teniendo toda esta atención, que por un lado es muy positivo y, por otro lado, claro que tenemos muchos desafíos en el hemisferio que han sido un poco ignorados por muchas décadas, pero ahora tienen toda la atención de nuestros líderes en Washington.

Y para comenzar fue la seguridad fronteriza, que vimos ahí un éxito de la administración Trump, donde trajo más estabilidad a la región. Primero que todo por nuestra seguridad nacional, pero eso tuvo un impacto positivo en la región.

Y también hemos visto muchísimas acciones, casi 20 acciones en cuanto a designaciones de carteles y otras organizaciones transnacionales como terroristas. Y esto nos está dando más herramientas a todo el ámbito de agencias de la ley para ponerle un freno a todo este crimen transnacional, porque está afectando todo el hemisferio, no solo Estados Unidos. Así que por ese lado es de verdad una prioridad, y no es solo en palabras, es en acciones.

Vimos la acción que se hizo en Venezuela con la extracción de Nicolás Maduro. Hay un plan de tres fases. ¿Qué sigue para el caso de Venezuela?

En Venezuela estamos tratando de trabajar en conjunto con las autoridades interinas, pero son daños que han venido ya casi dos décadas, entonces no se van a resolver en días.

Comenzamos en enero con un cambio de la persona en poder, pero el plan está muy claro por parte del presidente Trump. Tenemos tres fases y queremos primero la estabilidad, la recuperación económica, sin perder de vista la transición democrática.

Así que se sigue trabajando en eso. Vimos que recientemente hubo una reunión con los líderes de la Asamblea Constitucional, del gobierno interino, así que estamos contentos de ver el progreso.

En paralelo, estamos abriendo todas esas oportunidades económicas para que se beneficie el pueblo venezolano.

Todavía hay un ‘travel ban’ sobre los venezolanos. No se puede renovar ni pedir visa nueva. ¿Cuál es el proceso y cómo se explica esta medida?

Así es, eso no se ha actualizado todavía. La autoridad sobre las visas es el Departamento de Estado y siempre está siendo evaluado cualquier cambio. Siempre se publica en fuentes oficiales del Departamento de Estado y las autoridades consulares, claramente.

Obviamente estamos todavía llevando nuestros funcionarios a la Embajada en Caracas. Están operando, pero no están al 100%. Se toma un poquito de tiempo.

Molano sostuvo que Estados Unidos mira con atención lo que sucede en la región para garantizar la seguridad. LP/Alexander Arosemena

Así que esperamos que, cuando tengamos el personal y todo el sistema ya para procesar todo el tema de visas de una forma segura, para facilitar el viaje legítimo de Venezuela a Estados Unidos, lo podamos hacer de una forma ordenada y 100% con los estándares de seguridad que nos exigimos.

¿Cómo están actualmente las relaciones con Panamá?

El vicesecretario Landau es nuestro jefe de delegación de los Estados Unidos y él llegó esta mañana y su primera reunión fue con el presidente Mulino. Me imagino que ese fue un tema clave.

No he tenido el reporte todavía de la reunión, pero sí sé que estamos muy bien en nuestra relación bilateral con Panamá y estamos muy contentos con el tema del Canal y cómo se están dando las cosas.

Así que queremos seguir facilitando esta relación comercial entre los dos países y facilitando todo el comercio para la región.

¿Qué acciones prevé Estados Unidos en Cuba?

Bueno, no podría decirte qué se prevé, pero te puedo decir lo que Estados Unidos está haciendo y ha tomado sus medidas muy firmes.

Vemos que desde la Casa Blanca, el secretario Rubio, la política exterior hacia Cuba bajo este mandato del presidente Trump es una política muy firme de rendición de cuentas y estamos siendo muy claros sobre las cosas que ya todo el mundo sabía, que ese régimen, esa dictadura militar es la que se está enriqueciendo con fondos ilícitos del pueblo.

El pueblo ha estado sufriendo por más de seis décadas bajo esa dictadura represiva, así que lo que está sufriendo hoy en día el pueblo cubano no es realmente nuevo, es simplemente que estamos llamándole a la situación lo que realmente es y simplemente ese régimen ha dejado de recibir petróleo subsidiado.

Entonces, estamos viendo realmente la consecuencia de un gobierno fallido.

Ellos son tan corruptos que no quieren dejar el control, están reprimiendo a su pueblo. Puede que no tengan suministros para el pueblo, pero tienen suministros para reprimir, imagínate, para el aparato de seguridad. Seguimos exigiendo la liberación de los prisioneros políticos.

Estamos muy firmes en nuestras acciones. Rendición de cuentas es la prioridad para esa administración.

Hemos visto un sinnúmero de anuncios de sanciones, de restricciones de alzado. El día de hoy adicionamos más sanciones, por ejemplo, a este conglomerado Gaeza, que es el que controla la mayor parte de la economía de Cuba. Es increíble cómo ellos operan mientras que reprimen al pueblo.

Así que lo que pueden esperar es que el gobierno de los Estados Unidos sigue tomando las medidas con las herramientas que tenemos.

¿Qué se vislumbra para Colombia y las relaciones con Estados Unidos y el resto del hemisferio?

Bueno, esperamos que sean positivas. Obviamente queremos relaciones positivas y constructivas con todos los miembros del hemisferio. O sea, es nuestro vecindario, nuestro hemisferio. Así que nos vamos a beneficiar todos si tenemos una buena amistad constructiva, productiva.

Pero lo más importante es que tengamos resultados para los pueblos, resultados concretos. El pueblo tiene muchas necesidades y merece un gobierno que realmente traiga esos resultados.

Así que el Escudo de las Américas fue una iniciativa de esta administración del presidente Trump. Y esperamos que más países se unan. Son países que están aliados en el tema de la seguridad, que queremos proteger al hemisferio de, sobre todo, amenazas malignas que vienen fuera de nuestro hemisferio.

Así que creo que esta va a ser una invitación abierta para nuevos líderes que traigan consigo sus políticas alineadas a la seguridad de la región.

¿Va a haber otra cumbre del Escudo de las Américas próximamente?

Bueno, hasta ahora estamos viendo más movilizando a los líderes a que se pronuncien cuando haya un desafío de seguridad. Por ejemplo, en Bolivia.

Pero no podemos descartar que haya más reuniones. No las he visto agendadas todavía. Pero sí es una alianza que está muy activa y que se benefician de ese acceso, ya sea al secretario o al presidente.

¿Cuál es el mensaje de Estados Unidos en esta Asamblea General de la OEA?

Bueno, la prioridad con la que llegó el vicesecretario Landau es el tema de la seguridad hemisférica. ¿Por qué? Porque queremos que la OEA tome medidas concretas en temas como Haití, como Nicaragua, por ejemplo. Y queremos ver esas medidas.

Queremos instar a que la OEA sea más efectiva. Así que eso viene también de la mano con las reformas que le estamos pidiendo a la OEA que haga. Que no se quede todo en reuniones y en palabras, sino que veamos medidas.

Más allá de lo que hacen muy bien, que es la observación de elecciones, que sigan protegiendo la gobernanza democrática y también la seguridad en general, que está en la carta de fundación de la OEA.