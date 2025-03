Navarro dice que su posición antiminería no ha cambiado, mientras el Gobierno evalúa el futuro de Cobre Panamá

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, expresó este miércoles 26 de marzo su oposición a la minería a cielo abierto y aseguró que su postura no ha cambiado desde 2011, cuando acudió a la Asamblea Nacional a advertir sobre los riesgos de la actividad minera en Panamá.

“Aquí estuve en 2011 advirtiendo que el error que se estaba cometiendo en esta mina era garrafal y que lo íbamos a pagar caro. Mi posición no ha cambiado. Teníamos razón los que nos opusimos”, afirmó Navarro durante ante una pregunta del diputado Luis Eduardo Camacho, en medio de una comparecencia ante la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional.

Mientras el Gobierno evalúa opciones para el futuro de la mina, el ministro de Ambiente insistió en que su postura contra la minería a cielo abierto se mantiene inalterable.

En su intervención, también confirmó que ni la mina de Cobre Panamá ni la termoeléctrica están operando en este momento. Además, explicó que el inicio de conversaciones con la empresa First Quantum Minerals para definir el futuro de la mina está condicionado a la suspensión de los arbitrajes que mantiene contra Panamá en tribunales internacionales.

“La mina está cerrada, la planta eléctrica está apagada. No hay minería. Le quiero asegurar que el ministerio está llevando adelante las giras y controles ambientales que corresponden en derecho”, señaló Navarro ante cuestionamientos de la diputada Yamireliz Chong, de la coalición Vamos.

No obstante, en otro momento de la sesión, el ministro afirmó que no hay carbón para que la termoeléctrica opere, a pesar de haber indicado que no está en funcionamiento.

Precisamente, el pasado 14 de marzo, el presidente de la República, José Raúl Mulino, informó que autorizaría la importación de carbón desde Medellín, Colombia, para reactivar la planta. Sin embargo, por las declaraciones de Navarro en la Asamblea, esto aún no ha ocurrido.

Sobre el inicio de conversaciones con First Quantum, el titular de la cartera de ambiente reiteró que la instrucción del presidente Mulino es que primero se eliminen y suspendan los arbitrajes que la empresa mantiene contra el Estado.

Cobre Panamá informó el pasado 14 de marzo que había instruido a sus abogados para trabajar en la suspensión de los siete arbitrajes en curso. Hasta la fecha, no ha brindado detalles sobre el avance del proceso.

En cuanto a las visitas que está promoviendo la empresa Cobre Panamá a la mina, Navarro respaldó el comunicado del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), el cual señala que “no se ha autorizado” a la compañía para realizar ningún tipo de recorrido en el sitio.