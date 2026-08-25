Navarro presenta a su equipo de trabajo y anticipa los retos de su gestión en la Unachi

Navarro asumirá el cargo el próximo 31 de agosto, en sustitución de Pedro González, rector interino desde la renuncia de Etelvina Medianero de Bonagas.

El rector electo de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Absel Navarro, presentó este martes 25 de agosto al equipo de autoridades superiores que lo acompañará durante su gestión, en una conferencia de prensa que marca el inicio de la transición hacia la nueva administración universitaria.

Navarro asumirá el cargo el próximo 31 de agosto, en sustitución de Pedro González, rector interino desde la renuncia de Etelvina Medianero de Bonagas, quien estuvo al frente de la institución durante 13 años.

El equipo estará integrado por Kathia Acosta, en la Vicerrectoría Académica; Jorge Pino, en la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado; Belkis Quiroz, en la Vicerrectoría Administrativa; Edwin Samudio, en la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles; Jorge López, en la Vicerrectoría de Extensión, y Manuel Sevilla, como secretario general.

La transición

El objetivo, según Navarro, será recuperar la imagen y la credibilidad de la institución después de una administración marcada por cuestionamientos. Para ello, pidió a sus colaboradores trabajar con “mucho compromiso” y responsabilidad, pero también con humildad y disposición para atender a la comunidad universitaria.

“Nunca pierdan la humildad”, fue parte del mensaje que transmitió a quienes ocuparán las principales posiciones de su administración.

La transición ya comenzó. Navarro señaló que en la primera reunión con las autoridades salientes se abordó, entre otros asuntos, la situación presupuestaria de la universidad y la necesidad de recibir información actualizada y completa sobre los trámites y proyectos que están en curso.

Uno de los asuntos que también quedó sobre la mesa fue el proceso de permanencia de funcionarios administrativos que adelanta la administración saliente. Navarro reconoció que las autoridades actuales continuarán con las certificaciones hasta el final de su periodo, el próximo 30 de agosto.

Pedro González, nuevo rector interino de la Unachi. Cortesía

Como se recordará, la administración saliente de la Unachi pretende otorgar la permanencia a más de 100 funcionarios a pocos días de que concluya su periodo, el próximo 30 de agosto.

Resolución de Antai

El rector electo también deberá enfrentar las consecuencias de la resolución de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), que recomendó la destitución de 12 funcionarios de la Unachi.

Sobre este último caso, Navarro aseguró que respetará el debido proceso y esperará a que concluya la etapa de recursos ante la Antai antes de activar los procedimientos disciplinarios internos que correspondan.

Explicó que, una vez la resolución quede en firme, la universidad deberá iniciar los procesos respectivos, que incluyen la intervención de una comisión disciplinaria y posteriores recursos ante las instancias universitarias.

Incluso, ante la posibilidad de que Belkis Quiroz, integrante de su nuevo equipo, sea alcanzada por la recomendación de destitución, Navarro dijo que respetará su derecho a defenderse. “Ahorita mismo no podemos llegar a una conclusión”, afirmó.

Quiroz figura entre los funcionarios señalados por la Antai por posibles situaciones relacionadas con nepotismo y conflicto de interés. Pese a ello, Navarro la designó como vicerrectora administrativa.

Finalmente, Navarro añadió que su administración buscará mantener una política de apertura hacia los medios y la comunidad universitaria como parte de una nueva etapa para la Unachi.