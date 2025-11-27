‘Necesitaría como tres Contralorías’: así respondió Flores a las críticas por el rezago de auditorías

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El contralor Anel Flores aseguró este jueves 27 de noviembre que la Contraloría General de la República no cuenta con el personal suficiente para atender la avalancha de auditorías que exige el Ministerio Público. “Tenemos limitaciones perfectas de poco personal y tenemos demasiado que hacer”, afirmó.

Luego fue más allá: “Para poder cumplir con todos los requerimientos de auditorías nacionales, yo necesitaría como tres Contralorías, cosa que no tenemos y no tenemos los presupuestos para ello”.

Flores habló del tema durante la conferencia de prensa de este jueves 27 de noviembre del presidente José Raúl Mulino, luego de que La Prensa consultara al mandatario sobre una reacción al hecho de que el Ministerio Público solo ha recibido el 12% de las auditorías solicitadas este año.

Al respecto, Mulino dijo que desconocía el tema y añadió que las auditorías se entregan cuando están terminadas, “y a veces son procesos que toman su tiempo”.

“Es un trabajo que se complementa mutuamente, porque el procurador necesita de esas auditorías bien elaboradas para poder sustentar sus casos penales, como corresponde (...)”.

Enseguida le pasó la palabra al contralor.

‘En el mismo equipo’, dice el contralor

Flores argumentó que algunos medios “tergiversaron” las declaraciones del procurador y defendió el ritmo de trabajo de la institución. Según él, en los 11 meses que lleva en el cargo, la Contraloría ha entregado 112 auditorías, una cifra que supera las 60 realizadas en los últimos cinco años.

También enfatizó su coordinación con el jefe del Ministerio Público, Luis Carlos Gómez. “El señor procurador y mi persona estamos trabajando en el mismo equipo y estamos en el mismo equipo”, sustentó.

El contralor dijo que ambos despachos acordaron priorizar los casos “más emblemáticos y de mayor impacto” y que un equipo técnico conjunto se reúne cada semana desde hace un mes. “Hemos estado trabajando muy de la mano”, insistió.

Los números

Una nota firmada por el procurador Luis Carlos Gómez detalla que entre enero y septiembre de 2025 las fiscalías emitieron 423 solicitudes de auditorías y reiteraciones de auditorías especiales. La Contraloría solo ha remitido 116 informes, de los cuales 53 corresponden a solicitudes de este año.

Ese rezago golpea investigaciones sensibles. La Fiscalía Anticorrupción reportó que 34 casos fueron archivados en 2025 por causas directamente vinculadas a la ausencia del informe solicitado a la Contraloría. Mientras tanto, decenas de expedientes siguen congelados a la espera del peritaje contable.

Flores cerró su intervención con un mensaje político: “Estamos aquí para servir al pueblo panameño y rescatar todos aquellos dineros que fueron mal habidos por mucha gente que abusó del poder”.