Negociaciones de última hora frenan inicio de sesión en la Asamblea Nacional; Gobierno no tendría los votos

NOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.

Nota de Prensa NOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.

El inicio de la sesión de instalación de un nuevo periodo ordinario en la Asamblea Nacional registra un atraso de tres horas, debido a negociaciones de última hora para definir a los candidatos a la presidencia de ese órgano del Estado.

La sesión estaba programada para iniciar a las 8:00 a.m., pero pasadas las 11:00 a.m., la presidenta saliente, Dana Castañeda, aún no la había iniciado.

Diputados de la bancada Vamos, que decidieron entonar el himno nacional, pidieron en coro que se abriera la sesión para proceder con la votación.

“La Bancada Independiente Vamos, de pie en el pleno y cantando el himno, exige a la presidenta Dana Castañeda que cumpla con su función y arranque la sesión. ¿A qué está jugando? ¿No puede Dana Castañeda respetar la voluntad de sus compañeros? Toca abrir la sesión”, escribió en sus redes Juan Diego Vásquez, presidente de Vamos.

Diputados de vamos, CD, panameñista y mixtos cantaron el himno y piden que abra la sesión sin la presidenta de la Asamblea. Miembros de RM se oponen



Video: Elysée Fernándezhttps://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/ybIwcM3T8l — La Prensa Panamá (@prensacom) July 1, 2025

Shirley Castañedas, diputada de Realizando Metas y una de las principales aspirantes a presidir el Legislativo, regresó al pleno del Palacio Justo Arosemena luego de visitar, horas antes, la Presidencia de la República.

De acuerdo al diputado Neftalí Zamora, de Vamos, Castañedas estarían buscando los votos para lograr llegar a presidencia. “Aquí la nómina de la señora relacionada con el narcotráfico está tratando de quebrar votos y por eso no abren la sesión. ¡Que vergüenza esta Asamblea!“, dijo.

Aquí la nómina de la señora relacionada con el narcotrafico está tratando de quebrar votos y por eso no abren la sesión. ¡Que vergüenza esta asamblea! — Neftali Zamora 🇵🇦 (@neftalizamorai) July 1, 2025

Hasta el momento, Castañeda tiene el respaldo de sus colegas y de los diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Por el ala opositora, el diputado panameñista Jorge Herrera se perfila como el candidato a presidente. Herrera cuenta con el apoyo de sus colegas, así algunos miembros de Cambio Democrático y de la bancada Vamos.