Nepotismo en la Unachi: la Antai abre una investigación formal e inspecciona universidad

Escuchar audio noticia

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) ha puesto en marcha una investigación de oficio contra la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), tras recibir indicios de posibles faltas al Código de Ética de los Servidores Públicos.

La directora de Antai, Sheyla Castillo, informó que, entre los aspectos que se investigan, se encuentran acusaciones relacionadas con posibles “prácticas de nepotismo” y “conflicto de intereses”.

Como parte de este proceso, la mañana de este jueves 3 de octubre, funcionarios de la Antai llevan a cabo una diligencia de inspección dentro de las instalaciones de esa casa de estudios superiores en la ciudad de David, provincia de Chiriquí.

Recientemente, el diputado de la coalición Vamos, Jhonathan Vega, denunció en el pleno de la Asamblea Nacional a la directora de Recursos Humanos de la Unachi, Iris Candanedo, acusándola de tener a varios familiares en la planilla de la institución.

Vega subrayó que, además de su hijo, la directora de Recursos Humanos de la Unachi tiene en la planilla a su esposo, su hermana y otros familiares directos. La lista incluye a su cuñado, Felipe Morales, quien recibe un salario de $1,439.38; Lidemia Ortiz, asistente ejecutiva y cuñada, con un salario de $1,869.64; y Elka Osiris Ortiz Serrano, asistente técnica e hijastra, que gana $1,044.85.

“¿Cómo es posible que una sola persona tenga a tantos familiares en nómina?”, cuestionó Vega, quien también mencionó a Lizadia Zamudio, prima de la directora, como asistente ejecutiva, con un salario de $1,823.

La propia Candanedo reconoció esta semana que familiares suyos laboran en esa casa de estudios superiores, pero aclaró que antes tuvieron que atravesar un proceso de selección.

Según Candanedo, sus familiares participaron en convocatorias abiertas y obtuvieron los puestos por mérito propio. “Yo no nombro; nombra la señora rectora [Etelvina Medianero de Bonagas]. No he nombrado a mis familiares; han participado en una convocatoria y la han ganado”, puntualizó la funcionaria.