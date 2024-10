Nepotismo y conflicto de intereses: Unachi bajo la lupa de la Antai y la Asamblea Nacional

Escuchar audio noticia

La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) enfrenta una nueva serie de investigaciones luego de que la Asamblea Nacional aprobara la creación de una comisión especial para indagar en el uso de los recursos en esta institución educativa. A esta iniciativa se suma la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), que ha iniciado una investigación propia centrada en presuntas prácticas de nepotismo y conflicto de interés en la gestión administrativa de la universidad.

Ambas investigaciones buscan aclarar las denuncias sobre el manejo de los recursos y las contrataciones en la Unachi, lo que ha incrementado la presión sobre sus autoridades. Además, estas investigaciones coinciden con una auditoría que actualmente realiza la Contraloría General de la República.

Antai anunció ayer que comenzó una investigación de oficio contra la Unachi tras recibir indicios de posibles violaciones al Código de Ética de los Servidores Públicos.

Según la directora de Antai, Sheyla Castillo, la investigación se enfocará en presuntas irregularidades en la administración de la universidad, especialmente en denuncias relacionadas con nepotismo y conflicto de intereses.

Entre los hechos que han motivado esta investigación destaca una denuncia presentada por el diputado Jhonathan Vega, de la coalición Vamos, quien acusó a Iris Candanedo, directora de Recursos Humanos de la Unachi, de mantener a varios familiares en la planilla de la institución. Esto ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de los recursos humanos en la universidad, lo que ha llevado a Antai a tomar cartas en el asunto para verificar la veracidad de las acusaciones.

Los funcionarios de Antai realizaron una diligencia de inspección en las instalaciones de la Unachi en David, Chiriquí, como parte del proceso de recolección de información. Este procedimiento permitirá a la entidad fiscalizadora determinar si se han cometido irregularidades y si se han violado las normativas éticas en la gestión de recursos y contrataciones en la universidad.

Castillo explicó que la investigación tomará varios días y que el personal de Antai continuará en la provincia mientras concluyen las labores de inspección.

Comisión investigadora

Paralelamente, la Asamblea Nacional aprobó esta semana una resolución que autoriza la creación de una comisión especial para investigar la gestión de la Unachi. Con 48 votos a favor y solo uno en contra, los diputados dieron luz verde a una investigación sobre la administración y el uso de los recursos bajo la dirección de la rectora Etelvina de Bonagas.

La comisión investigadora estará integrada por los diputados Jonathan Vega, Augusto Palacios, Medin Giménez, Osman Gómez, Ariana Coba, Nixon Andrade, Ricardo Vigil, Manuel Samaniego y Rafael Buchanan.

Este grupo llevará a cabo visitas y reuniones con las autoridades administrativas de la Unachi para esclarecer cualquier irregularidad. Además, podrán contar con el apoyo del personal técnico de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional.

La comisión tiene un plazo inicial de 30 días, prorrogable, para presentar un informe detallado ante el pleno de la Asamblea. Dependiendo de los hallazgos, este informe será clave para determinar las medidas administrativas o judiciales que se tomarán.

Auditoría en curso

El contralor Gerardo Solís también confirmó que la Contraloría General de la República está realizando una auditoría en la Unachi. Solís explicó que, una vez concluida, los resultados serán entregados a las autoridades competentes.

“Nosotros no anunciamos temas que son de carácter jurídico y que pueden atentar contra la presunción de inocencia”, subrayó Solís.

Asimismo, aclaró que la auditoría podría estar finalizada en los próximos meses, pero es posible que el informe final sea entregado por el próximo contralor.

La planilla de la Unachi ha despertado inquietudes debido a los altos salarios que perciben algunos de sus colaboradores. Más de 200 empleados, en su mayoría profesores, ganan más de $7,000 mensuales, una cifra comparable al salario del presidente de la República.

Este grupo representa un gasto mensual de aproximadamente $1.5 millones para la universidad, lo que equivale a $18 millones anuales, generando cuestionamientos sobre la sostenibilidad financiera de la institución. Entre los 219 empleados que superan esta cifra, seis ganan $9,000 o más, mientras que 16 reciben sueldos superiores a $8,000.

Autoridades de Unachi como la directora de Recursos Humanos, Iris Candanedo, han reconocido públicamente que que familiares suyos laboran en esa casa de estudios superiores, pero aclaró que antes tuvieron que atravesar un proceso de selección.

Según Candanedo, sus familiares participaron en convocatorias abiertas y obtuvieron los puestos por mérito propio. “Yo no nombro; nombra la señora rectora [Etelvina Medianero de Bonagas]. No he nombrado a mis familiares; han participado en una convocatoria y la han ganado”, puntualizó la funcionaria.