Panamá, 02 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    ‘Ni francachelas ni orgías’: Mulino promete un uso diplomático para la villa en Quarry Heights

    Mario De Gracia
    ‘Ni francachelas ni orgías’: Mulino promete un uso diplomático para la villa en Quarry Heights
    La villa diplomática será remodelada con una inversión superior a $7.1 millones. Los trabajos estarán a cargo de Construction Management Group Inc. (CMG). Foto: Anel Asprilla.

    Una vez culminen los trabajos de remodelación (con un costo de $7.1 millones), la villa diplomática será utilizada para atender delegaciones extranjeras, anunció el presidente José Raúl Mulino.

    +info

    ‘¿Quién va a jugar tenis en la villa diplomática?’Diputados de Seguimos proponen redirigir fondos de la villa diplomática al Instituto Oncológico NacionalPor dentro: la villa diplomática y el costo de su restauración. ‘Yo construí un edificio de 7 pisos por la misma cantidad’La villa diplomática será remodelada con el dinero ahorrado por el despido de ‘botellas’: PresidenciaEl mismo contratista del hospital de mascotas se adjudicaría los trabajos de la villa diplomáticaLa Presidencia destina $7.1 millones para ampliar y restaurar la villa diplomática

    “No soy un presidente de francachelas”, remarcó Mulino este jueves 2 de octubre, en su conferencia de prensa semanal, destacando que la villa no será utilizada “ni para francachelas ni para orgías”.

    Vecinos de Quarry Heights, en Ancón, han relatado que, particularmente durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), en la villa se celebraban fiestas y parrandas que perturbaban la habitual tranquilidad del lugar. En los gobiernos de Juan Carlos Varela (2014-2019) y Laurentino Cortizo (2019-2024), la casona permaneció desocupada y prácticamente abandonada, lo que derivó en su deterioro actual.

    Mulino, quien fue ministro de Seguridad durante el gobierno de Martinelli, recalcó que nunca ha estado en la villa, aunque “dicen que es muy bonita”. En julio de 2024, sus hijas Alexandra y Monique, arquitectas y decoradoras de profesión, realizaron un recorrido por el lugar junto a la ministra de Cultura, Maruja Herrera. Desde entonces, se planteó la idea de rescatar el inmueble, dado su valor histórico: fue la antigua residencia en Panamá de los jefes del Comando Sur.

    Los trabajos de remodelación, adjudicados por $7.1 millones, incluyen la construcción de dos “salones presidenciales”, estacionamientos soterrados y oficinas. También contemplan la recuperación de la piscina (construida por Martinelli) y la edificación de una cancha de tenis en una azotea, ya que la actual será demolida para dar paso a los estacionamientos.

    Mulino, quien se presentó a la conferencia con el brazo izquierdo en cabestrillo debido a una cirugía en el hombro realizada hace una semana en Nueva York, afirmó: “Si a alguien le molesta la cancha de tenis, eso se puede quitar… No juego tenis, no me interesa, no tengo tiempo”.

    Cuestionado sobre si no sería más conveniente destinar esos fondos a atender urgencias en el sector salud, Mulino respondió que se ha propuesto recuperar obras “abandonadas” y destacó que la mansión en Quarry Heights “es un monumento histórico por lo que allí ocurrió”.

    Información en desarrollo...

    Mario De Gracia

    Periodista sección política


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Aprehenden a 22 colombianos y decomisan 4 envases con oro en Guna Yala, tras operativo contra la minería ilegal. Leer más
    • IMA venderá cajas navideñas con jamón incluido a $15 en Panamá. Leer más
    • Fiscalía anticorrupción fracasa en intento de agravar medidas cautelares al exdirector de Ifarhu. Leer más
    • IMA: puntos de venta de las Agroferias para este miércoles 1 de octubre. Leer más
    • Por dentro: la villa diplomática y el costo de su restauración. ‘Yo construí un edificio de 7 pisos por la misma cantidad’. Leer más
    • Desorden y riesgo patrimonial durante jornadas de peatonalización en el Casco Antiguo. Leer más
    • Agroferias del IMA: puntos de venta para comprar este jueves 2 de octubre. Leer más