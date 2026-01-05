Nicolás Maduro llega al tribunal de Manhattan, donde será juzgado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su mujer, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante el juez, en principio a las 12.00 hora local (17.00 GMT), tras ser capturado el pasado sábado en Caracas y trasladado a Nueva York.

El convoy en el que iban Maduro, que descendió con mucha dificultad, y Flores estaba compuesto por cinco vehículos y una importante escolta policial. La policía tenía cortadas las calles que daban al tribunal.

La acusación formal emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos detalla cargos graves contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios venezolanos por liderar una estructura criminal denominada el Cartel de los Soles.

El documento sostiene que el régimen utilizó el poder estatal para colaborar con grupos narcoterroristas y facilitar el envío masivo de cocaína hacia territorio estadounidense durante décadas.

Según el texto, figuras cercanas al mandatario, incluyendo a su esposa Cilia Flores y su hijo, participaron activamente en operaciones de lavado de dineroy protección logística para traficantes internacionales.

Los cargos incluyen conspiración para el narcoterrorismo, importación de sustancias controladas y posesión ilegal de armamento pesado y explosivos. En conjunto, las fuentes describen una red de corrupción sistémica donde las instituciones públicas fueron desviadas para beneficiar económicamente a la élite gobernante mediante el crimen transnacional.