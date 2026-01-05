Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecieron ante un tribunal en Manhattan y se declararon inocentes de narcoterrorismo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos el pasado 3 de enero, en una operación militar en Caracas, Venezuela, se declaró inocente al comparecer ante una Corte Federal de Manhattan, en Nueva York.

Maduro afirmó ante el juez federal Alvin K. Hellerstein que es inocente y que se considera una persona decente.

El juez les leyó los cargos y explicó que fueron acusados de conspiración para transportar drogas a Estados Unidos entre otras acusaciones.

Maduro alegó ante el juez —quien le preguntó si era Nicolás Maduro— que sí lo era y que es el presidente constitucional de Venezuela. Asimismo, sostuvo que es un prisionero de guerra, ya que fue sacado de su casa de manera forzada, lo que calificó como un secuestro.

Maduro indicó que se acogerá a la Convención de Ginebra sobre el Trato de los Prisioneros de Guerra. El juez lo interrumpió y le dijo que ya habrá tiempo para sus alegatos.

Asimismo, CNN reportó que Cilia Flores, esposa de Maduro, también se declaró inocente ante el mismo juez.

Maduro enfrenta una acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que incluye cargos graves como narcoterrorismo.

Ambos solicitaron el derecho a una visita consular, petición que fue concedida por el juez.

De acuerdo con medios estadounidenses, se analiza la posibilidad de que Maduro alegue inmunidad, problemas de salud y otros atenuantes.

El abogado de Cilia Flores, Mark Donnelly, indicó ante el tribunal que la esposa de Maduro presentaría fracturas en las costillas, presuntamente causadas durante su traslado forzoso desde Venezuela.

Donnelly es especializado en delitos económicos y exfiscal del Departamento de Justicia.

Por su parte, el abogado de Nicolás Maduro, Barry Pollack, manifestó que el mandatario venezolano goza de inmunidad.

Barry J. Pollack, el abogado que representa a Nicolás Maduro en Estados Unidos es el mismo que llevó el caso de Julian Assange, fundador de WikiLeaks.

Pollack, afirmó en el tribunal de Nueva York que “por el momento no solicitará la libertad bajo fianza” para el mandatario, aunque no descartó hacerlo más adelante, según reseñó EFE.

Los abogados pidieron evaluación médica física para ambos y rayos x para Cilia Flores.

Entre tanto, el juez federal Alvin K. Hellerstein aseguró que el proceso se desarrollará bajo un juicio justo.

La audiencia duró menos de una hora y se conoció que la próxima comparecencia será el sábado 17 de marzo a las 11.00 a.m..

Cargos principales que enfrenta Maduro

Conspiración de narcoterrorismo: Se le acusa de haber conspirado para distribuir cocaína con la intención de beneficiar a organizaciones terroristas o criminales internacionales, lo que constituye el cargo más serio en su contra. Conspiración para importar cocaína: Se le imputa por planear y facilitar la importación de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos. Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos: El expediente lo responsabiliza de poseer ilegalmente armas automáticas y dispositivos peligrosos relacionados con el tráfico de drogas. Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos: Esta acusación complementa la anterior, señalando un plan conjunto para tener y usar esas armas.

Además de estos cargos principales, la acusación incluye elementos de corrupción y se afirma que Maduro y sus aliados ofrecieron cobertura logística y protección a organizaciones criminales como cárteles de drogas para facilitar el envío de cocaína a Estados Unidos.