Niños conviven con adultos y sin planes de atención: hallazgos en albergue de Tocumen

La presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, Alexandra Brenes, denunció una serie de irregularidades en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, tras una visita realizada este jueves por integrantes de esa instancia legislativa.

Brenes explicó a La Prensa que la inspección confirmó hallazgos ya advertidos en un informe previo de la Red Nacional de Apoyo para la Niñez y la Adolescencia.

“Lamentablemente, el día de hoy lo corroboramos”, señaló. Entre las situaciones detectadas mencionó infraestructura deteriorada, colchones rotos y sin sábanas, baños en malas condiciones y espacios que no cumplen condiciones mínimas para la atención de menores.

Video: Eliana Morales Gil pic.twitter.com/tRbw3epKVu — La Prensa Panamá (@prensacom) February 5, 2026

Adultos y niños

La diputada advirtió que uno de los aspectos más delicados es la convivencia de niños y niñas con adultos con discapacidad dentro del mismo centro. “Los niños y niñas que están ahí están mezclados con adultos que tienen un tipo de discapacidad. No tienen un plan individualizado para poder tratar las discapacidades de estos niños y niñas”, afirmó, al destacar que el CAI está concebido exclusivamente para población infantil.

Durante el recorrido, la comisión también constató la situación de menores que viven en pequeñas estructuras individuales dentro del albergue. “Las casitas no están en óptimas condiciones para que ellos puedan desarrollarse, ni siquiera garantizar sus derechos”, dijo Brenes. Añadió además el caso de un menor con esquizofrenia que permanece aislado. “El colchón, sin sábana, sin nada, con un olor muy fuerte a orine”, relató.

Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen. Foto: Cortesía Senniaf

Consultada sobre la posición de la Senniaf, Brenes indicó que la entidad reconoció limitaciones presupuestarias. “Ellos nos comentaron que han mandado múltiples notas al ministro Chapman para hablar sobre el tema de presupuesto”, explico. También comparó la situación del CAI de Tocumen con otros albergues visitados por la comisión. “Los albergues de fundaciones y organizaciones están muy por encima, en buen estado y bien administrados, que estos que son institucionales, y eso da pena”, expresó.

Reacción de la Senniaf

Luego de la visita, la Senniaf emitió un comunicado en el que aseguró que el recorrido “se desarrolló con normalidad y en el marco de los procedimientos establecidos para la protección de los niños, niñas y adolescentes”

La entidad informó que los diputados estuvieron acompañados por su directora general, Ana Fábrega, y que sostuvieron intercambios con el personal técnico y administrativo del centro.

En la nota de prensa, la Senniaf recordó que los albergues se rigen por el Decreto Ejecutivo N.° 404 de 30 de octubre de 2020 y subrayó que las visitas deben coordinarse previamente mediante el envío de una lista de visitantes, con el fin de “priorizar siempre el bienestar, la seguridad y la confidencialidad de los casos

La institución reiteró además que mantiene “sus puertas abiertas al acompañamiento y la colaboración de las instituciones del Estado y de todos los actores que deseen sumar esfuerzos por el bienestar de la niñez y adolescencia panameña”, siempre en apego a los protocolos de protección.

La comisión emitirá un informe

Desde la Comisión de la Mujer, Brenes anunció que ya se elabora un informe detallado con los hallazgos y que se activarán otras acciones. “Vamos a enviar muchas cartas y agotar los recursos que sean necesarios para que la Comisión de Presupuesto pueda evaluar este tema que se trata de nuestra niñez”, contó.

También adelantó posibles citaciones para que las autoridades rindan cuentas.

La diputada cuestionó el contraste entre el comunicado institucional y lo observado en el terreno. “Según ese comunicado, los niños están en el país de las maravillas, y cuando nosotros vamos a la realidad, una semana después, es totalmente distinta”, afirmó. Añadió que, sin información precisa y acciones concretas, estos problemas de riesgo social no se atienden de fondo.