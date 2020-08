Nito Cortizo a su equipo de trabajo: ‘O trabajan o se van para su casa’

El presidente Laurentino Cortizo advirtió a su equipo de trabajo que evaluará el desempeño de cada uno, pues tiene reportes de hay funcionarios que “están cogiéndola suave”.

Anunció que ordenó a realizar una evaluación en las direcciones de las junta técnicas de cada provincia.

“Independientemente de quién la recomendó, no me interese si es diputado, si es gobernador si esposa de gobernador, no me interesa.. mi vicepresidente... O trabajan o se van para su casa, aquí hay varios que se van a ir para su casa”, dijo.

“Estamos para trabajar. El presidente trabaja duro, como un animal, durísimo, todos los días. Y me levanto y busco el ánimo donde sea”, agregó el viernes durante una gira en Chiriquí.