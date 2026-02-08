‘No es contra Vamos, es contra la democracia’: Jorge Bloise

ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

Entrevista ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

El diputado independiente Jorge Bloise analiza las reformas electorales, defiende la libre postulación, advierte sobre riesgos para la democracia y expone su apuesta central: una reforma educativa con participación ciudadana y transparencia institucional.

Hoy nos acompaña el diputado independiente por el circuito 8-4, Jorge Bloise. Hola, Jorge, ¿cómo estás?

Gracias, Simón. Aquí, tú sabes, con la reforma educativa, pero en medio de todas estas reformas electorales también se ha metido en la ecuación.

Y además te acabas de comprometer. Decidiste planificar una boda en medio de todo esto.

Bueno, no la estoy organizando yo, pero apoyo en lo que puedo.

El diputado independiente Jorge Bloise analiza las reformas electorales, defiende la libre postulación, advierte sobre riesgos para la democracia. LP

Hay mucho movimiento político y tú estás metido en buena parte de ese escenario. Quiero empezar por lo más reciente y explosivo: las reformas electorales. ¿Qué fue lo que pasó?

Después de cada elección, el Tribunal Electoral convoca a la Mesa Nacional de Reformas Electorales para corregir vacíos y mejorar la norma. Eso se lleva a la Asamblea Nacional y se convierte en la nueva ley electoral.

Lo que ocurrió ahora es que el Tribunal propuso cambiar el método de escogencia en los circuitos plurinominales, respetando un fallo de la Corte que reconoce el derecho del ciudadano a escoger la cantidad de diputados que hay por circuito.

Si en un circuito salen cinco diputados, la propuesta era que el elector pudiera escoger libremente a los cinco que prefiera, sin importar si son de partidos o de libre postulación.

Los partidos políticos tomaron esa propuesta y presentaron una contrapropuesta sin subirla a la plataforma ni discutirla con los demás miembros de la mesa: eliminar las listas de libre postulación.

QUESIQUÉS, con Simón Tejeira, es un espacio de entrevistas con invitados especiales para conversar y entender los temas que importan en Panamá.

Un error de la elección pasada, según algunos, fue que quedaron muchos diputados independientes electos. Parece que ese fuera el error.

Sí. Ese fue el “error” para los partidos políticos. Ellos mismos han dicho que lo que pasó con Vamos no debería volver a pasar.

Eliminar las listas de libre postulación. Eso es lo que están eliminando.

Correcto. Lo que quieren es que el ciudadano pueda votar por cinco diputados de un partido político, pero que por la libre postulación solo pueda votar por uno. Es decir, que el voto valga más si se emite por un partido que si se emite por la libre postulación.

¿Qué hubiera pasado si esas reglas hubieran estado vigentes en las elecciones pasadas?

Más del 50% de los diputados independientes hubiéramos quedado por fuera. En circuitos como David, Santiago o San Miguelito, donde salieron varios independientes, probablemente solo habría salido uno.

Desde el otro lado se argumenta que el partido político es el principal vehículo de representación ciudadana.

Yo creo en los partidos políticos y reconozco su papel en la democracia. Pero lo que no puedo permitir es que se le diga al ciudadano que su voto vale más si vota por un partido que si vota por la libre postulación. Eso va en contra de la Constitución y de fallos claros de la Corte. No solo es injusto, es antidemocrático.

Si esta reforma se mantiene, ¿qué pasa con los independientes? ¿Se quedan sin ese vehículo o se convierten en partido político?

Muchos apuestan a que Vamos se convierta en partido político. Pero esto no lo veo como algo contra mí o contra Vamos; lo veo contra la democracia.

Nosotros corrimos con sus reglas y les ganamos con esas mismas reglas. Lo que deberían hacer es prestar atención a lo que la ciudadanía está exigiendo, no a cómo hacer para que Vamos tenga menos diputados en la próxima elección.

Comediante, guionista, actor, locutor, Simón Tejeira se incorpora a Corprensa. 27 de octubre de 2025. Foto: LP / Alexander Arosemena

Hay principios dentro de la bancada independiente que han generado debates internos, como la no reelección. Aprovechando que hablamos de próximas elecciones, ¿vas a correr de nuevo?

No quiero pensar en eso hasta dejar un legado. Mi legado es la reforma educativa. A eso le estoy metiendo alma, vida y corazón para poder decirle al país: cumplí.

Si siento que cumplí, buscaría continuar. Si no, puedo volver al sector privado. También es importante demostrar que no hay que enquistarse en el poder para generar cambios.

Hablemos de la reforma educativa. Has estado trabajando en proyectos de ley. ¿En qué etapa están?

Presentamos casi 14 proyectos de ley en 18 meses. Todos están en segundo debate. Decidimos suspender la discusión mientras llega el proyecto del Ejecutivo, que sería una nueva ley general de educación.

Desde la Comisión estamos revisando 30 años de consensos educativos y definiendo cuáles son los puntos no negociables.

¿Cuáles son esos no negociables?

La formación docente, el currículo, la infraestructura, la descentralización, la desburocratización, la evaluación constante y la capacitación. Diagnósticos sobran; lo que hace falta es ejecutar.

El diputado Jorge Bloise, presidente de la Comisión de Educación, en el inicio del diálogo por la reforma de la Ley Orgánica de Educación. Cortesía

¿Existe la posibilidad de que la propuesta del Ejecutivo sea muy distinta a lo que ustedes han trabajado?

Sin duda. No sabemos si será borrón y cuenta nueva. Estamos a la expectativa.

Lo que sí garantizamos es participación ciudadana, con encuestas, mesas de trabajo y visitas regionales para construir un consenso real.

Quisiera entrar ahora en el Reglamento Orgánico de Régimen Interno, el RORI, que muchos consideran una “caja de Pandora” dentro de la Asamblea. ¿Qué está pasando ahí?

Ha sido complicado. Hay propuestas muy distintas y mucha resistencia. La bancada independiente ha presionado durante 18 meses para que esta discusión se dé y ya se han logrado avances en primer debate.

Nuestra apuesta es clara: transparencia, rendición de cuentas, el principio de que quien no trabaja no cobra y evaluación de desempeño.

¿Sientes que tienes el apoyo suficiente para lograrlo?

El mayor avance ha sido en las comisiones. Hoy se entregan más y mejores proyectos de ley. Hay leyes importantes ya sancionadas y un trabajo legislativo que no se veía antes.

Aun así, reconozco que en materia de integridad institucional hay resistencia y no se ha cumplido toda la expectativa.

Ahí parece estar el mayor obstáculo.

Sí. Pero confío en que antes de que termine el periodo podamos entregar un RORI actualizado, con reglas claras de transparencia y rendición de cuentas. Ese fue el compromiso y sigo creyendo que se puede lograr.