‘No estoy pagándole barrigas a gordos’: Mulino sobre retraso en publicación de la partida discrecional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de la Presidencia admitió este jueves 21 de agosto retrasos en la publicación de la partida discrecional correspondiente a este año, lo cual atribuyó a un “error humano”.

El ministro Juan Carlos Orillac reconoció que hasta el momento solo se habían divulgado los informes de 2024 y explicó que la demora se debió a un cambio de personal en la institución.

“Ahorita hice la consulta: se publicó hasta diciembre de 2024 por un error humano y debo decirlo. Acabo de llamar y preguntar por qué no se habían publicado… en este momento deben estar subiendo el primer trimestre y, en el transcurso de la tarde, el segundo trimestre”, afirmó el funcionario.

Orillac insistió en que no existe intención de ocultar información sobre el uso de estos fondos, tradicionalmente objeto de críticas por su opacidad.

“Como lo dijo el presidente José Raúl Mulino, aquí no hay nada que esconder”, sostuvo, al recalcar que la partida se destina principalmente a atender necesidades de personas en situación de vulnerabilidad.

El uso

Según explicó, gran parte de los recursos se canalizan hacia tratamientos médicos, operaciones complejas y la compra de insumos que permiten mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.

El ministro detalló que entre los gastos más frecuentes están intervenciones quirúrgicas de alto costo, como trasplantes de hígado o corazón, así como la adquisición de prótesis y equipos especializados para personas con discapacidades auditivas.

“Ninguna operación estética, gástrica ni de ninguna naturaleza… la mayoría son operaciones en niños, trasplantes, situaciones de implantes cocleares para quienes no pueden escuchar, personas que requieren prótesis y otras similares”, precisó Orillac, quien subrayó que las ayudas buscan atender casos críticos.

No obstante, al ser consultado sobre el monto ejecutado de la partida discrecional en lo que va del año, el ministro no ofreció una cifra concreta.

“No te sé decir, porque eso va variando dependiendo de las necesidades y lo que podamos absorber”, respondió.

La publicación de los informes, ahora en proceso de actualización, busca disipar las dudas sobre la transparencia en el manejo de estos recursos, que históricamente han generado debate público y cuestionamientos sobre su uso político.

Desde que asumió el cargo, el presidente José Raúl Mulino ha gastado un total de $1.2 millones de la partida discrecional entre julio y noviembre de 2024.

Gestión Mulino

De hecho, Mulino fue consultado sobre el tema y recordó que dio la orden de subir los informes al portal del Ministerio de la Presidencia y aseguró no saber por qué aún no han sido publicados.

“La orden es que se suba todo y cada uno de los gastos que en esa partida se hace”, expresó, al remitir al ministro de la Presidencia la aclaración sobre la demora.

Mulino detalló que los recursos de la partida se destinan principalmente a apoyar operaciones de alto costo, especialmente trasplantes de hígado y riñón en niños panameños que deben viajar a Colombia debido a la falta de especialistas en el país.

Según dijo, los gastos pueden oscilar entre 25 mil y 100 mil dólares, dependiendo de la complejidad de cada caso.

“Yo no tengo nada que esconder, ni estoy pagándole barrigas a gordos. Así que tranquilos, que por ahí no van los tiros, ni estoy malbaratando dinero con esos fondos del Estado”, subrayó el mandatario.

Otros mandatarios

Entre el 1 de julio de 2019 y mayo de 2024, el expresidente Laurentino Cortizo administró $31.2 millones de la partida discrecional, una cifra que supera los montos manejados por tres de sus antecesores: Ernesto Pérez Balladares ($25 millones), Mireya Moscoso ($23 millones) y Martín Torrijos ($22.3 millones).

El gasto de Cortizo, sin embargo, se ubicó por debajo de los desembolsos registrados durante las administraciones de Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela.

Según los datos oficiales, Martinelli destinó $55.7 millones a la partida discrecional durante su gestión (2009-2014), mientras que Varela ejecutó $41.7 millones entre 2014 y 2019.