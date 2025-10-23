‘No fue ilegal’: Frank Ábrego justifica la compra exprés de uniformes y botas por $6.9 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ministro de Seguridad Pública (Minseg), Frank Ábrego, justificó la compra exprés de uniformes y botas para los agentes policiales, por $6.9 millones, a Max Gear Inc., empresa vinculada a Felix Fallabella Napolitano.

El Minseg aplicó un procedimiento abreviado “de emergencia”, lo que permitió que, en cuatro horas, se divulgara la convocatoria al acto en el portal Panamá Compra, se recibiera la propuesta de Max Gear, se examinara y se acordara proceder con su contratación. Todo eso sucedió el pasado lunes 20 de octubre.

Ábrego defiende lo actuado.

“No fue ilegal dentro del marco regulado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)”, dijo Ábrego este jueves 23 de octubre, durante la conferencia de prensa que Mulino celebra cada semana. Esta vez fue en Santiago, a donde se trasladó casi todo el Gabinete.

Entonces, ¿por qué el presidente José Raúl Mulino ordenó suspender la compra, el mismo día que La Prensa informó sobre estos hechos?

“Para garantizar una nueva convocatoria abierta y transparente”, explicó Ábrego.

Ahora se convocará a un nuevo acto público, el próximo 19 de noviembre. Sería el tercero en menos de dos meses: hubo un primer intento, que se colocó en Panamá Compra el 27 de agosto (pero se canceló tres semanas después) y un segundo intento (el del 20 de octubre), que es el que ahora se suspendió por orden de Mulino.

“Siguiendo instrucciones del presidente de la República, este acto fue retirado de la pantalla, por decirlo de alguna forma, y se ha convocado nuevamente para el 19 de noviembre”, declaró Ábrego.

Max Gear Inc. fue la única empresa que participó en el procedimiento de emergencia convocado el lunes 20 de octubre, ofreciendo el mismo monto del precio de referencia: $6.9 millones.

Aunque Mulino ordenó la suspensión del acto, el último documento que, sobre esa compra, ingresó al portal Panamá Compra, es un “formulario de seguimiento” que indica que se “procederá a solicitar al proponente seleccionado los documentos requeridos para continuar con el proceso de contratación”.

Aunque el nombre de Fallabella no figura en los registros públicos de Max Gear, sí aparece en una certificación expedido por la Procuraduría General de la Nación (PGN), a solicitud suya. En ella se confirma que ni él ni las empresas Ultratech International Enterprises, International Munitions & Explosives, Mil Spec International y Max Gear Inc. mantenían investigaciones en curso. Fallabella aportó copia de esta nota a La Prensa.

Contradicciones y antecedentes

Ábrego aseguró que el acto “se realizó siguiendo las normativas establecidas, como una licitación abreviada”, y que “algunos sectores se adelantaron en la crítica, porque el acto no se otorgó a nadie”.

Además, según él, Max Gear no fue la única empresa interesada. Hubo otra que también “ingresó al portal, pero se retiró”. No dijo cómo se llamaba aquella empresa.

No obstante, en Panamá Compra no hay constancia de otra empresa participante.

Tampoco queda claro por qué se suspendió la primera convocatoria, aquella que se divulgó el 27 de agosto. Según Ábrego, fue “por razones presupuestarias”, pero en Panamá Compra se informó una excusa muy distinta: la decisión se adoptó “para ajustar las especificaciones técnicas del pliego de cargos”.

De hecho, sí había presupuesto. El 22 de agosto pasado, la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas certificó la existencia de una partida de $6.9 millones.

Nueva convocatoria

El ministro informó que este viernes 24 de octubre se hará un llamado público a todos los proveedores interesados en participar, quienes podrán acudir a las instalaciones de la Policía Nacional para retirar el pliego de cargos y registrarse formalmente.

En la junta directiva de Max Gear Inc. figuran Marco Bosquez como presidente, secretario y tesorero; Irak Shaik y David Camaño como directores. Sus suscriptores son Manuel Garrido y Edwin Pitty Madrid, este último actual embajador de Panamá en Cuba.