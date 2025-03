‘No habrá bases militares de ninguna potencia’ en Panamá: José Raúl Mulino

El presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró que el “Tratado de Neutralidad se respeta” y que el único país con derecho a “tener presencia militar en Panamá, es la República de Panamá”.

“No habrá bases militares de ninguna potencia, sea Estados Unidos o de cualquier otra parte del mundo”, subrayó Mulino durante su habitual conferencia de prensa de este jueves 27 de marzo.

El mandatario enfatizó que su administración mantiene cooperación con los Estados Unidos en temas de seguridad, como el combate al narcotráfico y la migración, pero descartó cualquier posibilidad de presencia militar extranjera en suelo panameño.

Además, negó rotundamente la existencia de una carta del gobierno estadounidense que proponga opciones para la administración del Canal de Panamá o el establecimiento de bases militares estadounidenses en el país.

“No, yo no sé de dónde sacan estas cosas. No hay ninguna carta de ninguna índole ni ninguna petición de nada con relación a semejante propósito. Mi gobierno no puede ir contra la historia. Este país luchó para desmantelar las bases militares norteamericanas en nuestro territorio”, declaró Mulino.

Las declaraciones del presidente surgen tras las afirmaciones de Kevin Cabrera, designado como embajador de Estados Unidos en Panamá por el expresidente Donald Trump. Durante su audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Cabrera aseguró que Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, han identificado posibles violaciones al artículo IV del Tratado de Neutralidad.

Además de expresar su preocupación sobre la tecnología china utilizada en infraestructura panameña, Cabrera mencionó el pasado 25 de marzo la instalación de cámaras de seguridad en la ciudad de Colón y el uso de grúas de fabricación china en el puerto de Manzanillo, administrado por SSA Marine MIT, una empresa de capital privado norteamericano y panameño.

Según el diplomático, estos elementos podrían comprometer la seguridad cibernética y el acceso a información sensible.

Mulino reiteró que la política exterior panameña no se maneja con base en especulaciones. “Él mencionó el puerto de Manzanillo. No veo cómo una grúa, si es que se dio el caso, pueda tener una incidencia geopolítica o de inseguridad o de cualquier tipo de intromisión china en un puerto que es de capital estadounidense”.

“Si tienes un caso, planteas el caso al gobierno receptor. No podemos andar en una cacería de brujas constante. Si hay preocupaciones concretas, estamos dispuestos a dialogar y colaborar, pero siempre sobre la base de hechos y evidencias”, agregó el mandatario.

Mulino agregó que espera sostener una conversación franca con Cabrera una vez que asuma su cargo. “Tengo las mejores referencias de él, directas del propio secretario de Estado, Marco Rubio. Nos vamos a entender. Pero aquellos temas que les preocupan, que sean concretos, no en base a especulación”, enfatizó.