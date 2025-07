Mulino sobre monumento chino en el mirador del Puente de las Américas: ‘No jalemos a Panamá a un problema de dos gigantes’

El futuro del monumento chino en el Mirador del Puente de las Américas fue uno de los temas que surgió en la conferencia de prensa del presidente José Raúl Mulino de este jueves 24 de julio.

Un periodista de The Washington Post le planteó que la comunidad china en Panamá está preocupada por el destino de este símbolo, pues la Alcaldía de Arraiján no ha renovado el convenio que respalda su permanencia en el sitio.

El mandatario, primero dijo que no tiene “nada que ver con eso” y recordó que desde que él se acuerdo “está ahí”. “Yo no tengo ninguna objeción de que se mantenga ahí”, agregó.

Descartó que ese mirador tenga algo que ver con las tensiones China-Estados Unidos.

“Ya eso es estirar demasiado la soga”, aseguró. “Ridículamente estirar la soga”, insistió y recordó que, si bien Panamá mantiene relaciones diplomáticas con China, el principal socio estratégico del país sigue siendo Estados Unidos.

“Tenemos relaciones con China, pero nuestro socio estratégico comercial en materia de seguridad, turismo, visados, migración, etcétera, es y será Estados Unidos de América”, declaró el mandatario.

El tema resurge semanas después del revuelo causado por las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que el Canal de Panamá opera bajo la influencia china, asunto que Panamá niega de manera rotunda.

Washington y Pekín están inmersos en una disputa comercial marcada por aranceles, restricciones tecnológicas y una batalla por la influencia global. Cualquier señal de cercanía entre Panamá y China, incluso un monumento, puede adquirir una carga simbólica inesperada.

Mulino reiteró su llamado a no involucrar al país en disputas entre potencias. “Los líos que ellos (Estados Unidos) tenga con China son entre ellos dos, no con Panamá, y por favor no jalemos a Panamá a un problema de dos gigantes que no nos toca en lo absoluto”, afirmó.

Sobre el monumento ubicado en el mirador, el presidente se mostró a favor de su conservación: “Sería una gran lástima que ese bonito spot se pierda pues por locuras o por rigideces procedimentales o lo que sea. Yo creo que debe renovarse, pero es el criterio de alguien que admira el lugar, que es bonito ciertamente”.

Mulino también hizo una analogía con la emblemática puerta de entrada al barrio chino en la avenida B de la ciudad de Panamá: “Imagínese usted que mañana digan que tenemos que tumbar esa puerta porque eso afecta la atención política de China con los Estados Unidos. Una barbaridad”, expresó.

Finalmente, defendió la trayectoria y el aporte de la comunidad china al país: “Panamá tiene una comunidad china importantísima desde el siglo antepasado, con la que nos llevamos muy bien. No son un problema de nada, al contrario: respetan la ley, invierten, pagan impuestos y son grandes en Panamá. Eso no tiene nada que ver con la geopolítica desde mi punto de vista”.

La petición de la comunidad china

En mayo pasado, la Sociedad de Beneficencia Fa Yen y la Asociación China de Panamá enviaron recientemente una carta a la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, en la que expresan su inquietud por unos bosquejos arquitectónicos compartidos en redes sociales, donde no figuran las estructuras representativas de la comunidad china actualmente en el mirador.

Si bien manifestaron su respaldo a la idea de embellecer el área, solicitaron al municipio ser incluidos en el proceso de rediseño y ofrecieron cubrir los costos de restauración y mejora de los monumentos.

“El Mirador y los monumentos ubicados en el lugar son clave para recordar los orígenes y proyectar el futuro, tanto como comunidad como país”, se leía en la nota.

En enero pasado, la Alcaldía de Arraiján publicó imágenes preliminares de cómo podría lucir el renovado mirador del Puente de las Américas, lo que reactivó el debate sobre la preservación del patrimonio cultural de las comunidades asentadas en el país, como la china.

Sin embargo, la alcaldesa Peñalba no se ha pronunciado sobre el tema.