‘No modifiquen los videos y audios’: defensor del pueblo alerta sobre manipulación de material en crisis de Bocas del Toro

El defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, hizo un llamado urgente a la ciudadanía a actuar con responsabilidad frente a la circulación de videos y audios relacionados con los recientes enfrentamientos en Bocas del Toro.

A través de un mensaje, pidió no alterar ni modificar el contenido audiovisual antes de enviarlo a las autoridades. “Hemos tenido que recurrir e invertir en inteligencia artificial y aplicaciones pagadas para detectar manipulaciones. Esto no es hacer patria”, advirtió, subrayando que muchos de los materiales difundidos no corresponden a los hechos ocurridos en Changuinola ni en el área bananera.

Leblanc alertó que la desinformación solo contribuye a profundizar el odio, la división y el resentimiento en un momento en que el país necesita reconciliación. “Lo único que creamos con esto es más violencia y rencor. Nos aleja de sanar nuestras heridas. No más fake news”, enfatizó.

Les pido a todos no modifiquen los videos y audios. Envíen los que supuestamente son a nuestros WhatsApp, hemos tenido que recurrir e invertir inteligencia artificial y otros App pagos, para descubrir los amaños de videos y audios. Esto NO es hacer patria. @DefensoriaPan Eljr. pic.twitter.com/ElhZ2rKkQA — Eduardo Leblanc Jr. (@eleblancg) July 5, 2025

El defensor instó a enviar los materiales auténticos a los canales oficiales de la Defensoría del Pueblo, especialmente a sus líneas de WhatsApp, donde se está realizando un análisis detallado del contenido recibido.

Al igual que la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional advirtió sobre la circulación de imágenes que no corresponden a los hechos en Bocas del Toro. Según la institución, se ha difundido un video de un incidente ocurrido en Guatemala como si hubiera sucedido en territorio panameño, lo que ha generado alarma innecesaria entre la ciudadanía.

#FakeNews | La @ASOPROF30 circula imágenes de un hecho registrado en Guatemala, alarmando a la ciudadanía como si fuese en Bocas del Toro. Seamos responsables al compartir este tipo de informaciones que atentan con la paz y tranquilidad de la ciudadanía. pic.twitter.com/QG6KupNC5Z — Policía Nacional (@policiadepanama) July 6, 2025

Informe preliminar

Esta semana, la Defensoría del Pueblo de Panamá presentó un informe preliminar sobre presuntas violaciones a los derechos humanos durante los recientes actos de violencia y el Estado de Urgencia decretado en la provincia de Bocas del Toro.

Leblanc informó que, de 186 personas privadas de libertad entrevistadas entre el 23 de junio y el 2 de julio, se analizaron 104 testimonios que describen un patrón de abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Entre los casos más frecuentes destacan las detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza, los esposamientos prolongados y la aplicación de gas.

Esta es la razón por la cual debemos ser más responsables antes de

Publicar cosas.

Esto no es Panamá no pasó en CHANGUINOLA NI EN EL BANANAL como me dijeron ayer MUCHOS.

Lo único que creamos ESTO es MÁS odio, división, violencia y rencor. y nos aleja a sanar nuestras… https://t.co/qcCZ8A2cnY — Eduardo Leblanc Jr. (@eleblancg) July 6, 2025

Según el informe, el 88.5 % de los entrevistados reportó haber sido detenido arbitrariamente, mientras que el 97.1 % aseguró haber sufrido algún tipo de trato cruel, inhumano o degradante. Además, 99 personas relataron haber sido víctimas de tortura, y 26 denunciaron coerción para obtener confesiones.

Leblanc advirtió que estos hechos podrían constituir violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y adelantó que ya se interpuso una denuncia penal ante la Procuraduría General de la Nación.

El equipo que recopiló la información estuvo integrado por especialistas del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, quienes realizaron entrevistas en centros de detención de la región. De los 186 entrevistados, 172 eran hombres y 14, mujeres.

Defensoría expone Informe preliminar de la situación de derechos humanos en los actos de violencia y Estado de Urgencia en Bocas del Toro.@eleblancg @OACNUDH @CIDH pic.twitter.com/yTJRE8irxH — Defensoría del Pueblo de Panamá🕊 (@DefensoriaPan) July 3, 2025

La Defensoría aclaró que no existen indicios de que las detenciones o los malos tratos hayan sido motivados por razones étnicas, aunque la mayoría de los detenidos pertenece al pueblo indígena Ngäbe Buglé.

En conferencia de prensa, Leblanc subrayó que la institución actuó con apego a principios como la confidencialidad, la prudencia y la protección de las víctimas, evitando la revictimización y la exposición innecesaria. “Este informe se basa en entrevistas y observación directa, levantando indicios que deben ser investigados con seriedad”, enfatizó.

También explicó que los hallazgos incluyen pruebas como informes médicos, fotografías y videos que permiten inferir que ocurrieron violaciones a los derechos humanos. Mientras tanto, llamó a la ciudadanía a evitar la difusión de contenidos falsos o manipulados sobre lo ocurrido en Bocas del Toro.