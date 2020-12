‘No puede ser que después de tantos sacrificios, la decisión sea cerrar actividades’, dijo Cortizo, quien precisó lo que es ‘rifársela’

DECLARACIONES

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, dijo en Coclé este viernes, 11 de diciembre, que vendrán “días y semanas completamente complicados”, por el aumento de casos de coronavirus en el país.

“¿Se pueden imaginar lo que puede pasar con este país, si no hacemos las cosas bien el 24 y 31 de diciembre?”, dijo.

Señaló que “no puede ser que después de tantos sacrificios, la decisión que debemos tomar ahora sea cerrar las actividades económicas”. Por ello, solicitó a la población mantener las mediadas de bioseguridad.

En un conversatorio con los periodistas, en Dulces Insuperables, una fábrica artesanal y familiar en Antón, se refirió a lo ocurrido el pasado miércoles, en la firma del contrato para la construcción del nuevo edificio del Hospital del Niño, donde dijo -para asombro de todo el país- que él no se quedaría en su casa, ni aunque fuera diagnosticado con Covid-19.

“Si en algún momento llego a salir positivo, de la mano de Dios me la voy a rifar, pero no me voy a quedar en mi casa. A mí no me gusta quedarme en mi casa... A mí me gusta salir, ver la gente, hablarle”, dijo Cortizo ese día.

Ahora, en Coclé, precisa que por “sentido común” de dar positivo en una prueba, guardará la cuarentena requerida. Cortizo ya estuvo una vez en cuarentena preventiva, a principios de noviembre, porque mantuvo contacto con un contagiado.

“Cuando uno dice ‘me la voy a rifar’, es esto lo que estoy diciendo, no nos enredemos la cabeza”, dijo Cortizo este viernes, según recoge una nota de prensa de la Presidencia de la República.

“Es lo que hacen la mayoría de los panameños, como buhoneros, vendedores de lotería... O, ¿ustedes creen que ellos quieren exponerse? Se están rifando sus vidas, porque amamos este país, porque amamos a los más necesitados y porque queremos llevarles ayuda”, agregó.

El mandatario también visitó este viernes el Molino Santa Isabel en Antón, dedicado a la producción de arroz desde 1966. Luego hizo un recorrido por la empresa Calesa y culminó en la planta de Nestlé, en Natá.