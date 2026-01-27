Noboa y Kast ya están en Panamá para el Foro de la CAF

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, arribaron al país este martes 27 de enero para asistir al acto de inauguración del Foro Económico Internacional del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Noboa llegó al Aeropuerto Panamá Pacífico, donde fue recibido por el canciller panameño, Javier Martínez-Acha.

En tanto, Kast aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y fue recibido por el vicecanciller Carlos Hoyos.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, llega a Panmá para participar en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se realiza en el país este 28 y 29 de enero. Fue recibido por el canciller, Javier Martínez-Acha.

El foro de la CAF se llevará a cabo los días 28 y 29 de enero en Panamá y reunirá a jefes de Estado, ministros, expresidentes, empresarios y líderes globales de la región.

Horas antes, arribó al país el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien también estará presente en el acto de inauguración.