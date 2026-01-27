Panamá, 28 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    EVENTO

    Noboa y Kast ya están en Panamá para el Foro de la CAF

    José González Pinilla
    Daniel Noboa, presidente de Ecuador (izq), y José Antonio Kast, presidente electo de Chile. Cortesía/Ministerio de la Presidencia

    El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, arribaron al país este martes 27 de enero para asistir al acto de inauguración del Foro Económico Internacional del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

    Lula da Silva llega a Panamá para el Foro Económico Internacional de la CAF

    Noboa llegó al Aeropuerto Panamá Pacífico, donde fue recibido por el canciller panameño, Javier Martínez-Acha.

    En tanto, Kast aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y fue recibido por el vicecanciller Carlos Hoyos.

    El foro de la CAF se llevará a cabo los días 28 y 29 de enero en Panamá y reunirá a jefes de Estado, ministros, expresidentes, empresarios y líderes globales de la región.

    Horas antes, arribó al país el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien también estará presente en el acto de inauguración.

    José González Pinilla

    Editor


