Panamá, 07 de abril del 2026

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    ASAMBLEA NACIONAL

    Nombramiento del Defensor del Pueblo desata choque en el pleno por presuntas irregularidades

    Diputados señalan que el informe de mayoría presentado por el presidente de la Comisión de Gobierno, Luis Eduardo Camacho, pieza clave del procedimiento, no cumple con los requisitos establecidos.

    Ohigginis Arcia Jaramillo
    Nombramiento del Defensor del Pueblo desata choque en el pleno por presuntas irregularidades
    Pleno de la Asamblea Nacional. LP/Elysée Fernández

    El proceso para designar al nuevo Defensor del Pueblo ha encendido las tensiones en la Asamblea Nacional la tarde de este martes 7 de abril, donde el debate ha escalado más allá de lo político para centrarse en cuestionamientos de legalidad.

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    En medio de un ambiente crispado, los diputados Janine Prado, de la coalición Vamos, y Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), coincidieron en advertir que el trámite presenta irregularidades que comprometen su legitimidad. Ambos señalaron que el informe de mayoría, pieza clave en el procedimiento, no cumple con los requisitos establecidos.

    Según los diputados, el documento carece de las firmas de todos los miembros de la Comisión de Gobierno, lo que, a su juicio, constituye una violación directa al reglamento interno del Legislativo.

    Esta omisión, sostienen, no solo debilita la validez del proceso, sino que también abre la puerta a posibles impugnaciones, en un momento en que la elección del defensor del Pueblo demanda transparencia y apego estricto a las normas.

    “Ese informe no tiene la firma de todos”, lamento el diputado de Vamos, Luis Duke, de la coalición Vamos.

    Información en desarrollo...

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política

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