Nombran a nuevo viceministro del Mida tras renuncia de Francisco Ameglio

José Aníbal Rincón Stanziola fue nombrado como nuevo viceministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA) por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Su designación se produce luego de la renuncia de Francisco José Ameglio, la cual se hizo efectiva desde el pasado 28 de febrero de 2026.

Ameglio, quien cuenta con experiencia en la administración pública, fue anteriormente asistente en el Departamento de Asesoría Legal del Ministerio de Gobierno y Justicia y enlace con la Asamblea Nacional. Ocupó el cargo de viceministro desde el 1 de julio de 2024.

En tanto, Rincón Stanziola se desempeñó recientemente como asesor del despacho superior del MIDA.