‘Nos quitaron hasta el alumbrado de Navidad’: Rody Rodríguez

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ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

Entrevista ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

Rodolfo ‘Rody’ Rodríguez Olmos, licenciado en informática, es el representante del corregimiento de Parque Lefevre desde julio de 2024, electo por el Movimiento Otro Camino (Moca).

¿Qué estabas trabajando antes de ser representante?

Era jefe de indicadores comerciales en Claro Panamá. Tomé un diplomado en gestión de gobiernos locales en la Procuraduría de la Administración. Saber qué fondos maneja una junta comunal y qué capacidades tiene por ley es fundamental. Yo di un salto de fe: renuncié a mi trabajo y me dediqué a prepararme para un puesto que no sabía si íbamos a lograr.

¿Con qué te encontraste cuando llegaste a la junta comunal?

No teníamos sistema contable, no teníamos las computadoras con la información que había y los papeles los habían escondido en un lugar debajo de unas escaleras. Las tres denuncias que presentamos fueron admitidas y están siendo investigadas, contra el anterior representante. Luego vino el golpe de realidad: si no tienes un alcalde que te apoye, te puede quitar recursos de raíz. De un monto cercano a los $10,000 que teníamos, nos dejaron solamente $3,000 para funcionamiento. Y en la planilla permanente, que era de $29,000 mensuales, nos dejaron $10,000. Estamos hablando de casi $25,000 menos por mes. Si eso lo sumas, al año son $300,000.

¿Cómo ha sido la relación con el municipio?

Nosotros no le hicimos nada al alcalde ni a su administración, pero desde el inicio recibimos golpes. Esos $300,000 al año son los que dejamos de percibir. Ocurrió con algunas juntas comunales más que con otras; eso es evidente y los números no mienten. Si el municipio se atreve a publicar cuánto apoya a cada junta comunal, te vas a dar cuenta de la disparidad. El municipio puede estar manejando hasta 100 veces más fondos que una junta comunal, pero no se le exige en ese mismo grado. No es cierto que el municipio tenga menos fondos; esa es una gran falacia. Es la alcaldía con más recursos a nivel nacional.

¿Cómo funciona el Consejo Municipal?

Es un rol doble. Mucha gente no lo sabe: el representante tiene dos trabajos y dos salarios. Somos representantes en nuestros corregimientos, pero también somos concejales de la ciudad, y toda ley o acuerdo municipal tiene que pasar por revisión y aprobación. El alcalde ha llevado propuestas exprés y se le han aprobado el mismo día. O pasan a comisión, pero en la comisión no se hace una sola pregunta y simplemente se aprueban. La gente no entiende por qué, si se destinaron $4.5 millones para reparar cuatro piscinas, no alcanzó para Parque Lefevre. El Consejo Municipal tiene que ser un contrapeso; es el deber de un concejal, así como el de un diputado, ser contrapeso del Ejecutivo.

Pasa lo mismo que con el Ejecutivo y la Asamblea: si no juegas con el alcalde, te pasa factura.

Es correcto, pasa eso. Yo creo que este año eso se rompe. Los otros compañeros estaban aprovechando proyectos. A mí me quitaron un proyecto de aceras. Tú ves que todos los corregimientos hacen aceras y a nosotros nos lo quitaron.

¿Le quitaron el alumbrado de Navidad?

Hasta el alumbrado. Y la escuelita Andrés Gesto, que es un parvulario, la tiene cerrada. No me está haciendo daño a mí, le está haciendo daño a la comunidad. Salí a hablar porque había personas que no sabían si eso era responsabilidad de la junta comunal, del municipio o del Mides. Por eso fue que estalló el tema y me empezaron a atacar durísimo. Lo de tratar de sacarme porque estuve en la primaria del PRD es un ataque. Al final participé, ¿y cuál es el problema?

Pero, ¿hay presión también dentro del consejo para elegir su directiva?

Ismael Atencio se atrevió a decir que no tiene espacio en las comisiones del consejo. ¿Sabes qué me molesta? Que él votó la vez pasada, igual que otros compañeros, por el entonces presidente, Rodolfo Presilla. ¿Cómo ustedes van a votar por alguien que está sancionado por ciertos actos investigados?

¿Para qué posición?

Para presidente del Concejo. No me parece que des tu voto a cambio de respaldar a una persona que está cuestionada. Es lo que tal vez les pasó a algunos diputados de Vamos ahora con Herrera.

Que le prometieron cielo y tierra y no pasó nada.

Si tú confías en un tipo de persona así, sabes que te va a quedar mal. Este alcalde tiene un factor diferencial, que es el poder mediático. Si él te quiere atacar, te hace una pauta de Darién a Chiriquí, como me la hicieron a mí, en negativo. Y disfraza los ataques como ayudas, diciendo que llegué a Parque Lefevre y que no se había hecho nada. Falso. Un concejal siempre tiene que ser ecuánime con la ciudad. Si van a aprobar una ley que quiere reducir de 300 a 100 metros la distancia mínima que deben guardar las gasolineras con respecto a hospitales y escuelas, mi deber es apoyar a la comunidad, no a la propuesta que venga de la empresa privada o de la alcaldía. Y claro, cuando uno tiene una opinión diferente al resto, lamentablemente puede caer mal.

El desarrollo de San Francisco afectó a Parque Lefevre con el tema del agua. ¿Cómo lo solventaste?

El Idaan tal vez no tenía la capacidad de hacer una nueva conexión. La presión de agua que bajaba desde Coco del Mar hacia Panamá Viejo-Morelos era de 5 PSI, muy por debajo de la mínima, que es de 21 PSI. Cambiamos la conexión hacia la avenida Santa Elena, con un tramo de unos 200 metros en el que se invirtieron apenas $15,000 y pudimos llevar 40 PSI a la zona de Morelos y Panamá Viejo. Ahora la gente se puede bañar con la regadera y no tiene que pasar la medianoche perdiendo sueño para llenar un cubo. Esto estaba pasando en pleno centro de la ciudad, entre San Francisco y Costa del Este.

¿La gente no presiona para que juegues pelota con el alcalde? ¿Por qué no ceder durante este tiempo de luna de miel y conseguir lo que se pueda?

Decirle que sí a todo pondría en riesgo al propio ciudadano. El proyecto de compensación urbana que se acaba de aprobar y que ha sido demandado significa que quien pueda pagar un poco más va a poder construir más alto. En zonas como Parque Lefevre, donde ya nos estamos quedando sin agua por las torres de San Francisco, imagínate que cada inversionista empiece a compensar. Y el juez y parte es el municipio, que recibe la solicitud y la aprueba, sin un criterio claro para decidir a quién sí y a quién no.