    NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Legislativo

    Nueva delegación de diputados panameños viajará a Taiwán

    Eliana Morales Gil
    Nueva delegación de diputados panameños viajará a Taiwán
    José Pérez Barboni, diputado de Moca. LP/Isaac Ortega

    Otro grupo de diputados de la Asamblea Nacional viajará a Taiwán en los próximos días. Según informó a La Prensa el diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (Moca), la delegación partirá de Panamá el sábado 31 de enero y regresará el 7 de febrero.

    Diputados regresan a Panamá tras la gira en Taiwán que reavivó el debate diplomáticoDiputados se reúnen con la vicepresidenta y el canciller de Taiwán; Mulino recuerda que el Ejecutivo dirige la política exterior

    Pérez Barboni adelantó que fueron invitados por autoridades de la isla y que la agenda estará centrada principalmente en asuntos comerciales. Entre los temas que pretenden abordar figuran la industria de semiconductores y la posibilidad de instalar una oficina comercial Panamá–Taiwán o crear una cámara de comercio.

    Nueva delegación de diputados panameños viajará a Taiwán
    José Pérez Barboni, de la bancada Seguimos. Foto: LP / Alexander Arosemena

    “Será una gira similar a la que hizo el grupo de diputados que fue el año pasado”, dijo el diputado del circuito 8-3, que incluye Ancón, Bella Vista, Bethania, Curundú, El Chorrillo, Pueblo Nuevo, San Felipe y Santa Ana.

    Además de Pérez Barboni, en el periplo participarán otros cinco diputados de distintas bancadas: el Partido Panameñista, Realizando Metas, el Partido Revolucionario Democrático y Vamos.

    El polémico viaje de noviembre

    En noviembre de 2025 viajó otro grupo de diputados del Legislativo a Taipéi, gira que desencadenó una polémica que se tiñó de ribetes diplomáticos y reavivó el debate sobre el delicado equilibrio de Panamá en su relación con China y Taiwán.

    En ese momento viajaron ocho parlamentarios: Ernesto Cedeño y Betserai Richards, de Seguimos, Ronald De Gracia, de Realizando Metas (RM); Yamireliz Chong, Eduardo Gaitán y Jhonathan Vega, de Vamos y Julio De la Guardia y Manuel Cohen, de Cambio Democrático (CD).

    Nueva delegación de diputados panameños viajará a Taiwán
    Los ocho diputados panameños que viajaron a Taiwán posan en las oficinas de la Administración de Comercio Internacional de Taiwán. Tomada de redes sociales.

    La visita provocó una reacción de la embajada china en Panamá, que advirtió que ese tipo de contactos eran contrarios al principio de “una sola China”, adoptado oficialmente por el Estado panameño desde que estableció relaciones diplomáticas con Pekín en 2017.

    El episodio derivó en un cruce de mensajes inusual. La Cancillería panameña rechazó lo que consideró presiones externas sobre decisiones internas, mientras que la embajada estadounidense respondió con críticas a la postura china.

    El presidente José Raúl Mulino se oponía al viaje. “Ante informes de eventuales viajes de funcionarios del Órgano Legislativo a Taiwán, tales viajes no gozan del apoyo ni aprobación de mi gobierno”, dijo en una oportunidad.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política

