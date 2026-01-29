Panamá, 29 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TRIBUNAL ELECTORAL

    Nueva propuesta del PRD sacude debate en la Comisión de Reformas Electorales

    José González Pinilla
    Nueva propuesta del PRD sacude debate en la Comisión de Reformas Electorales
    Comisión de Reformas Electorales este 29 de enero de 2026. Cortesía/TE

    Una propuesta presentada a última hora por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) ante la mesa de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) generó un nuevo choque entre independientes y miembros de partidos políticos.

    Durante el reinicio de la sesión, este jueves 29 de enero, el exdiputado Ricardo Torres, del PRD, presentó una modificación al artículo 424, relacionado con el sistema de votación en los circuitos plurinominales, la cual —según denuncias del sector de libre postulación— pone en desventaja a los independientes.

    Así lo advirtió el diputado de la coalición Vamos, Jorge Bloise. “Los partidos políticos, en consenso, traen una propuesta para eliminar las listas de libre postulación y mantenerse ellos. Es decir, ganar antes de la elección”, afirmó.

    La propuesta del PRD establece que en los circuitos plurinominales los electores podrán optar por votar por todos los candidatos de la lista de un solo partido político (conocido como voto plancha), de manera selectiva por uno o más candidatos dentro de la lista de un solo partido, o por un solo candidato postulado por libre postulación.

    “En el caso de libre postulación, el voto será estrictamente individual, no existirá voto por lista, ni se permitirá votar por más de un candidato de libre postulación”, agrega la propuesta.

    En desarrollo…

    José González Pinilla

    Editor


