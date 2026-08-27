Nueva renuncia en el gobierno de Mulino: Dagoberto Morales deja Carrera Administrativa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Esta sería la renuncia número 18 de funcionarios de alto perfil de la administración del presidente José Raúl Mulino.

El subdirector de la Dirección General de Carrera Administrativa, Dagoberto Morales, renunció a su cargo, según informó la institución.

En un comunicado, la entidad explicó que la renuncia se hizo efectiva este 26 de agosto y que Morales deja el puesto debido a “nuevos retos profesionales”.

Morales, ingeniero industrial, ocupaba el cargo desde julio de 2024. “Durante su tiempo de gestión demostró un gran compromiso con la excelencia, el orden y bienestar de todo el equipo”, destacó la institución.

Esta sería la renuncia número 18 de funcionarios de alto perfil de la administración del presidente José Raúl Mulino.

Recientemente, también renunció Lucy Molinar como ministra de Educación. Su salida se produjo en medio de cuestionamientos relacionados con la compra de computadoras.