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    CARGO

    Nueva renuncia en el gobierno de Mulino: Dagoberto Morales deja Carrera Administrativa

    Esta sería la renuncia número 18 de funcionarios de alto perfil de la administración del presidente José Raúl Mulino.

    José González Pinilla
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    Nueva renuncia en el gobierno de Mulino: Dagoberto Morales deja Carrera Administrativa
    Dagoberto Morales.

    El subdirector de la Dirección General de Carrera Administrativa, Dagoberto Morales, renunció a su cargo, según informó la institución.

    +info

    De Trujillo a Molinar: las 17 renuncias que han marcado el gobierno de Mulino

    En un comunicado, la entidad explicó que la renuncia se hizo efectiva este 26 de agosto y que Morales deja el puesto debido a “nuevos retos profesionales”.

    Morales, ingeniero industrial, ocupaba el cargo desde julio de 2024. “Durante su tiempo de gestión demostró un gran compromiso con la excelencia, el orden y bienestar de todo el equipo”, destacó la institución.

    Esta sería la renuncia número 18 de funcionarios de alto perfil de la administración del presidente José Raúl Mulino.

    Nueva renuncia en el gobierno de Mulino: Dagoberto Morales deja Carrera Administrativa

    Recientemente, también renunció Lucy Molinar como ministra de Educación. Su salida se produjo en medio de cuestionamientos relacionados con la compra de computadoras.

    José González Pinilla

    Subeditor de Política

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