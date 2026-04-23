Nuevo director del Idaan, el hijo de una figura clave en el círculo cero del presidente de la República

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tercero González llegó al Gobierno de la mano de su madre, Mercedes González González, quien funge como secretaria de Asuntos Públicos del Ministerio de la Presidencia

Además de ejercer como abogado y haber pasado por diversas entidades del Estado, el nuevo director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Antonio Tercero González, llega al cargo con un elemento que no pasa desapercibido en los círculos políticos: su estrecha conexión con la Presidencia de la República de Panamá.

Esa cercanía, más allá de su hoja de vida administrativa, lo posiciona como una figura alineada con el actual engranaje de poder en una institución clave para la gestión de los servicios públicos en el país.

Tercero González llegó al Gobierno de la mano de su madre, Mercedes González González, quien funge como secretaria ejecutiva de Asuntos Públicos del Ministerio de la Presidencia y es una de las figuras más cercanas al presidente de la República, José Raúl Mulino.

Me dió mucho gusto conversar anoche con leales amigos y copartidarios de Veraguas, Colón , Las Tablas y Guararé en casa de Tuti Riera. Seguimos! Abrazo a Julito, Chelin, Luli, Ventura. Nos unes propósitos positivos. pic.twitter.com/9njPEay6Lp — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) May 4, 2022

González aparece en la planilla con un salario de $3,500, más $2,500 en gastos de representación. Por su parte, su hijo, anteriormente como director del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), devengaba un sueldo de $4,500, más $1,500 en gastos de representación. Es decir, ambos percibían un ingreso mensual de $6,000 cada uno.

Mercedes González González es conocida en Los Santos, provincia de donde es oriunda, como “Chelin”. De hecho, el propio Mulino, antes de convertirse en presidente de la República, durante 2022, la definía en sus redes sociales como “leales amigos y copartidarios”.

Fuentes consultadas por este medio aseguran que la secretaria de Asuntos Públicos figura entre el círculo de mayor confianza del mandatario dentro del Palacio de las Garzas, al punto de ser considerada una de las voces que más inciden en su entorno inmediato.

Esa cercanía, según coinciden las versiones, no solo la posiciona como una operadora clave en la dinámica interna del poder, sino que también habría pesado en una decisión sensible: la designación de su hijo al frente de una de las entidades más complejas y estratégicas de la administración pública, como el Idaan.

Por su parte, Antonio Tercero González fue secretario ejecutivo del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) desde 2024 hasta su nombramiento como director del Idaan. Según un comunicado de la Presidencia, Tercero fue escogido de una terna presentada por la junta directiva del Idaan.

De acuerdo con el sitio web de Conades, en el sector público Tercero González ha ocupado cargos como director ejecutivo, abogado asesor y director de Administración y Finanzas en la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). También se desempeñó como asistente de juez ejecutor en el Idaan.

Su trayectoria incluye, además, funciones como abogado asesor del Ministerio de Salud, director de Recursos Humanos, asesor legal, asistente de fiscal, secretario judicial y oficial en la Fiscalía General Electoral.

La designación de Tercero se da en medio de una crisis del agua en la región de Azuero por problemas de saneamiento y salubridad. La población no puede consumir agua, ya que no es potable y representa un riesgo para la salud. Además reemplaza en el cargo a Rutilio Villarreal, quien presentó su renuncia al cargo.