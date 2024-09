Nuevo embajador de Panamá en Estados Unidos, José Miguel Alemán, promete impulsar temas clave

Escuchar audio noticia

La migración, la ampliación de la cuenca hídrica del Canal de Panamá, la seguridad cibernética, así como incrementar el turismo de crucero y lograr oportunidades para diversificar en el sistema global de los semiconductores son los principales temas que busca impulsar el nuevo Embajador de Panamá ante los Estados Unidos designado, José Miguel Alemán.

El nuevo embajador designado presentó este martes 10 de septiembre sus credenciales como embajador de Panamá en Estados Unidos, en una comparecencia en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional, donde recibió el respaldo de los diputados de dicha comisión.

Durante su comparecencia, Alemán destacó que como país existen retos importantes como ampliar la cuenca hídrica del Canal.

Indicó que en el mundo solo hay tres países que son carbono negativo: Panamá, Bután y Surinam. “Y esto es beneficioso, no obstante, tenemos que pensar en nuestra población, en el progreso, en lo que se necesita”, dijo.

“Yo creo en el medio ambiente y estoy orgulloso de todo lo que tiene Panamá en medio ambiente, pero a la vez tenemos que pensar que cuando ese canal revirtió, el 4% del agua de la cuenca hídrica iba a consumo. Hoy día es 20% de la gran capital y en 20 años será 40% y si ese problema no lo resolvemos, perderemos competitividad en el canal”, dijo Alemán.

También señaló la importancia del tema de los semiconductores, una gran oportunidad para Panamá que se logró con Estados Unidos. Indicó que “somos uno de los 7 países que tienen esa posibilidad”, que se desarrolle esa industria en el país y que ayudaría con oportunidades de trabajo. La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt) y la empresa privada, todas están formando mano de obra calificada para enfrentar y desarrollar esta oportunidad en un sector como Panamá Pacífico, por ejemplo.

Otros temas importantes que serán tratados desde la embajada con sede en Washington es sobre la migración y el flujo de migrantes desde el Darién, donde buscará apoyo para combatirlo, así como las agrupaciones delictivas que operan.

Con respecto al tema de la lista Gafi, dijo que no se tiene problema porque Panamá ha sido excluido hace muchos años. En la Comisión de Relaciones Exteriores también se abordó el Tratado de Libre Comercio (TLC), donde Alemán manifestó que este tratado está negociado y vigente. Aclaró que cambiar el TLC significa ir al Congreso Americano y a la Asamblea Nacional y esas cosas no son fáciles. Señaló que “hay una alternativa que se está planteando a nivel del Congreso Americano; vamos a ver esa posibilidad que está en el tapete y que básicamente es lo mismo que estamos haciendo con el Mercosur ahora, que uno se adhiere, pero no como socio completo, sino que se puede pegar a ciertos módulos del mecanismo, así que eso lo vamos a ver allá”.

En este sentido, Alemán fue cuestionado por la diputada independiente, Janina Prado sobre la preocupación de los ganaderos y porcinocultores con respecto al TLC y que puedan ser protegidos, por lo que señaló que hay herramientas que el tratado está ofreciendo y no se están utilizando, eso le corresponde al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) que se pueda dar y promover. Destacó que no es un tema con mucha posibilidad de resolver de aquí al 2025, cuando vence, luego de 14 años de estar en vigencia.

Durante la comparecencia, Alemán informó que tiene conocimiento que el Ejecutivo está armando un paquete para ofrecer a los agricultores. Otro de los temas que será impulsado es el de los cruceros, que por medio de ley se puede lograr que Panamá se declare como un país visitante de los Estados Unidos. Explicó que esta iniciativa permitirá que los cruceros que salen de un puerto americano y van a otro puedan visitar los puertos de Panamá. “Eso traería, un aumento significativo, ese movimiento ya existe y sería importante aumentarlo”, acotó. Alemán explicó a los medios de comunicación sobre las líneas diplomáticas que dio el presidente, José Raúl Mulino, a los embajadores, cuando indicó que está de acuerdo con el presidente en ese tema, pero con Estados Unidos, dijo que no hay mayor problema con eso. “En un momento determinado estuvimos en la lista Gafi, pero ya no estamos”.

La Comisión de Relaciones Exteriores también abordó la designación de la exdiputada suplente Ana Irene Delgado, como embajadora de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).