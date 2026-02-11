Nuevo intento en la Asamblea para citar a la ministra del Mides por caso del CAI en Tocumen no prospera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un nuevo intento por citar a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, ante la Asamblea Nacional para que respondiera un cuestionario relacionado con las irregularidades detectadas en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen no contó con el respaldo de la mayoría de los diputados.

Este miércoles 11 de febrero, la diputada de la bancada independiente Vamos, Alexandra Brenes, presentó la alteración del orden del día para que se sometiera a votación la citación de la ministra Carles, pero la iniciativa no prosperó por segundo día consecutivo.

La propuesta no recibió la cantidad de votos en contra, sino que no alcanzó los 36 votos requeridos para ser aprobada. La iniciativa solo recibió 31 votos a favor, 2 en contra y se registró una abstención, en el pleno legislativo.

“Recuerden, diputados, la respuesta no es para nosotros, es para el país”, afirmó Brenes al momento de sustentar la propuesta de citación.

“Es simplemente un cuestionario. El deber ser de cualquier ministro del Estado es poder rendir cuentas”, afirmó.

Ayer martes, la propuesta había sido presentada por Brenes ante el pleno por primera vez, y tampoco contó con el respaldo de los diputados. Al momento de la votación, los diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Partido Panameñista, Realizando Metas (RM), Cambio Democrático (CD), Molirena y Alianza se ausentaron del hemiciclo.

El martes Brenes había sustentado la iniciativa con base en el artículo 161 de la Constitución y en los artículos 104, 105 y 215 del Reglamento Interno de la Asamblea. Informó que el Mides tiene bajo su paraguas a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y que alrededor de 580 niños y niñas permanecen bajo custodia en distintos albergues del país.

Recordó que, después de inspecciones realizadas por la Comisión de la Mujer en varias provincias, y en el CAI de Tocumen, encontraron situaciones que calificó como “indignantes”. Mencionó denuncias de maltrato, encierros en cuartos de castigo y ausencia de planes de seguimiento para menores con discapacidad.

Por este caso, Brenes presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación el pasado viernes, sin embargo; este martes la amplió con fotografías y videos, producto de su recorrido por el CAI de Tocumen.