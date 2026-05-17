Nuevos grupos arrancan la ruta para inscribirse como partidos rumbo a 2029

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tras las elecciones generales del 5 de mayo de 2024, el Tribunal Electoral fijó en 45,503 el número mínimo de firmas requeridas para reconocer un nuevo partido político.

Con el reloj corriendo hacia las elecciones generales de 2029, nuevos grupos políticos han comenzado a moverse para intentar convertirse en partidos legalmente reconocidos.

Mientras, otras fuerzas evalúan si dar el salto a la estructura formal que exige el Código Electoral para competir en igualdad de condiciones con los viejos partidos.

Entre los grupos que ya empezaron la recolección de firmas figuran el Partido Nacional Humanitario y Acción Ciudadana Independiente, ambos en formación ante el Tribunal Electoral (TE). A ellos se suma el movimiento Radix, que participó en 2024 con candidatos por libre postulación y cuyos principales integrantes se identifican con causas pro-familia y pro-vida.

Además, este domingo 17 de mayo será lanzada una nueva organización política que tendrá como figura visible al expresidente Martín Torrijos (2004-2009), quién en las elecciones pasadas volvió a buscar la Presidencia tras distanciarse del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y correr bajo la bandera del Partido Popular (PP), pero quedó en tercer lugar.

Te invito al Lanzamiento Oficial de este nuevo proyecto Nacional al servicio de Panamá.



📍 Centro de Convenciones Megapolis⁰🕙 10:00 a.m.⁰📅 Domingo 17 de mayo

⁰Déjanos tus datos aquí https://t.co/N7UElECPy7 pic.twitter.com/3oBIce3ZxL — Martin Torrijos (@MartinTorrijos) May 14, 2026

La meta: 45,503 firmas

Tras las elecciones generales del 5 de mayo de 2024, el Tribunal Electoral fijó en 45,503 el número mínimo de firmas requeridas para reconocer un nuevo partido político. La cifra equivale al 2% de los 2,275,179 votos válidos emitidos en la última elección presidencial, tal como lo establece el Código Electoral.

El nuevo umbral es más alto que el vigente antes de los comicios de 2024, cuando se exigían 39,296 rúbricas. En el quinquenio 2019-2024 lograron constituirse cuatro colectivos: Partido Alianza, Realizando Metas (RM), Partido Alternativa Independiente Social y Movimiento Otro Camino.

Ahora, el reto vuelve a ponerse en marcha.

Partidos políticos legales.

Así avanzan

Desde abril de 2024, el TE admitió la solicitud para la creación del Partido Nacional Humanitario, que tiene como presidenta a Juana María Archibold, como primer vicepresidente a Luis Aníbal Guillén y como secretario general a Manuel de Jesús Quiñones Palma. La recolección de firmas comenzó en marzo de 2025 con unas 500 rúbricas iniciales.

En enero de 2025 fue admitida la solicitud de creación del partido Acción Ciudadana Independiente, presidido por Carlos Felipe Escobar, que inició formalmente la captación de adherentes en mayo de 2025.

Por su parte, el movimiento Radix arrancó la recolección de firmas en marzo de 2026. Es decir, hace dos meses.

Sede del Tribunal Electoral. LP/Iaac Ortega

Al 15 de mayo de 2026, los tres colectivos en formación sumaban 5,663 inscritos: 2,894 afiliados corresponden a Acción Ciudadana Independiente; 2,393 al Partido Nacional Humanitario; y 376 al movimiento Radix.

La cifra conjunta todavía está lejos de las 45,503 firmas exigidas para alcanzar el reconocimiento legal.

Vamos, ante una decisión estratégica

La coalición independiente Vamos enfrenta una etapa de definiciones. En febrero pasado, su presidente, Juan Diego Vásquez, señaló que no se descarta la posibilidad de convertirse en partido político, ante propuestas de reforma que modificarían las reglas del juego para la elección de diputados en circuitos plurinominales.

La iniciativa de reforma al artículo 424 del Código Electoral plantea tres opciones para el elector: votar por todos los candidatos de una lista partidaria; seleccionar uno o varios candidatos dentro de esa lista; o votar por un solo aspirante de libre postulación.

Coalición Vamos.

La diferencia clave es que el voto independiente sería estrictamente individual, sin listas y sin posibilidad de marcar más de un candidato, lo que podría afectar el modelo del conocido “voto plancha” con el que la coalición logró posicionarse en 2024.

Vamos obtuvo 19 diputados en la Asamblea Nacional bajo las reglas vigentes para partidos políticos y también conquistó alcaldías y representaciones de corregimiento, consolidándose como una de las principales fuerzas emergentes del país.

El análisis

Para el analista político José Eugenio Stoute, el panorama es claro. A su juicio, los únicos proyectos con reales posibilidades de convertirse en partidos reconocidos son el que impulsa Martín Torrijos y la coalición Vamos, si finalmente decide iniciar el proceso.

José Stoute. Roberto Cisneros

Según Stoute, las dificultades planteadas en la Comisión Nacional de Reformas Electorales —donde partidos tradicionales han propuesto limitar las listas de diputados para independientes— podrían empujar a Vamos a transformarse en partido para competir en igualdad de condiciones.

“Por lo demás, el resto de organizaciones que están aspirando o que se hayan inscrito en el Tribunal Electoral para iniciar la recopilación de firmas, no creo que lo logren”, sostiene el analista.

En la actualidad hay nueve partidos legalmente constituidos: el PRD, Realizando Metas, Cambio Democrático, el Partido Panameñista, el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), el Frente Amplio por la Democracia, el Movimiento Otro Camino, Partido Alianza y el PP.