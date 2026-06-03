Panamá, 03 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    CUMBRE INTERNACIONAL

    Ocho jefes de Estado confirman su asistencia a la Asamblea de la OEA en Panamá: conozca quiénes son

    La reunión se realizará en el marco de la conmemoración del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826

    Ohigginis Arcia Jaramillo
    Ocho jefes de Estado confirman su asistencia a la Asamblea de la OEA en Panamá: conozca quiénes son
    Santiago Peña de Paraguay, Daniel Noboa de Ecuador y Luis Abinader de República Dominicana. Archivo

    Al menos ocho jefes de Estado y 30 cancilleres han confirmado su participación en el 56.º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se celebrará en Panamá del 22 al 24 de junio de 2026.

    +info

    Presidenta de Costa Rica descarta asistir a la Asamblea de la OEA en Panamá en medio de tensiones comercialesSociedad civil y la Asamblea de la OEA en PanamáPanamá recibe respaldo de Paraguay como sede de la Asamblea General de la OEA

    La reunión se realizará en el marco de la conmemoración del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, considerado uno de los primeros intentos de articulación política entre las nuevas repúblicas americanas tras su independencia.

    Entre los mandatarios que han confirmado su asistencia figuran el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader. Fuentes oficiales señalaron que estos gobernantes encabezarán delegaciones que participarán en las reuniones políticas y diplomáticas programadas para finales de junio.

    El encuentro

    La Asamblea General reunirá a presidentes, cancilleres, diplomáticos y representantes de organismos internacionales para debatir temas que forman parte de la agenda regional, entre ellos, la gobernabilidad democrática, la seguridad hemisférica, la migración, el desarrollo económico y la cooperación entre los Estados miembros.

    Las actividades comenzarán con la XXXI Reunión del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), continuarán con la Asamblea General de la OEA y se extenderán a encuentros relacionados con la Comunidad de las Democracias. La programación contempla la llegada de delegaciones de distintos países del continente, integradas por funcionarios gubernamentales, asesores, equipos de seguridad y personal técnico.

    La participación de alrededor de 30 cancilleres, además de los jefes de Estado confirmados, concentrará en Panamá a una importante representación política y diplomática de la región. La reunión se desarrollará en un contexto marcado por debates sobre migración, seguridad, fortalecimiento institucional y cooperación frente a amenazas transnacionales.

    Tema central

    La Asamblea General tendrá como lema: “Multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados miembros”. A partir de este eje temático, las delegaciones abordarán asuntos relacionados con el fortalecimiento democrático, la protección de los derechos humanos y la coordinación regional frente a desafíos compartidos.

    Como parte de las actividades paralelas, el 22 de junio está prevista una cumbre de presidentes vinculada a la conmemoración de los 200 años del Congreso Anfictiónico. La reunión coincidirá con la presencia de varios mandatarios en el país y formará parte de la agenda de alto nivel prevista para esa semana.

    El presidente José Raúl Mulino y el canciller Javier Martínez-Acha actuarán como anfitriones de los encuentros oficiales, que incluirán sesiones plenarias, reuniones bilaterales y actividades protocolares con las delegaciones extranjeras.

    Ocho jefes de Estado confirman su asistencia a la Asamblea de la OEA en Panamá: conozca quiénes son
    José Raúl Mulino, presidente de la República. LP/ Katiuska Hernández

    La seguridad

    La organización de los eventos también implicará medidas especiales de seguridad y movilidad en la capital. Fuentes consultadas indicaron que las principales restricciones de circulación se concentrarán en los alrededores del Centro de Convenciones Atlapa y en las vías de acceso a ese complejo, donde se desarrollará buena parte de las actividades oficiales.

    Más allá de la agenda diplomática, la coincidencia de la Asamblea General con el bicentenario del Congreso Anfictiónico ha reavivado el interés por un episodio histórico que buscó crear mecanismos de consulta, cooperación y defensa común entre las repúblicas americanas. Convocado por Simón Bolívar en 1826, el encuentro es considerado por especialistas como uno de los antecedentes de los actuales esfuerzos de integración regional.

    Aunque varios de los acuerdos alcanzados entonces no llegaron a implementarse, el Congreso Anfictiónico dejó planteada una discusión que sigue vigente dos siglos después: la necesidad de respuestas coordinadas frente a problemas compartidos. Para historiadores y analistas, la coincidencia de ambas fechas ofrece una oportunidad para examinar los avances, las limitaciones y los desafíos que aún enfrenta la cooperación política en América.

    Con la Asamblea General de la OEA prevista del 22 al 24 de junio de 2026, Panamá se convertirá en sede de este encuentro hemisférico por tercera ocasión. El país albergó previamente el foro en 1996 y 2007, consolidando su papel como uno de los escenarios recurrentes para las reuniones del principal organismo político del continente.

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Así será el proceso de entrega de los Cepanim a los beneficiarios. Leer más
    • Estos son los ingenieros que asesorarán a la CSS en modernizar su infraestructura. Leer más
    • Agroferias: IMA confirma lugares de venta para el lunes 1 y martes 2 de junio. Leer más
    • Entre autonomía y privilegios: los salarios de la Unachi que desafían las escalas del Estado. Leer más
    • Panamá pierde por goleada en el Maracaná. Leer más
    • Renuncia Víctor Vial, vicepresidente de Finanzas del Canal de Panamá. Leer más
    • Meduca denuncia a Etelvina Medianero, rectora de la Unachi, por presuntos delitos contra la administración pública. Leer más