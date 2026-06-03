Ocho jefes de Estado confirman su asistencia a la Asamblea de la OEA en Panamá: conozca quiénes son

La reunión se realizará en el marco de la conmemoración del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826

Al menos ocho jefes de Estado y 30 cancilleres han confirmado su participación en el 56.º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se celebrará en Panamá del 22 al 24 de junio de 2026.

La reunión se realizará en el marco de la conmemoración del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, considerado uno de los primeros intentos de articulación política entre las nuevas repúblicas americanas tras su independencia.

Entre los mandatarios que han confirmado su asistencia figuran el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader. Fuentes oficiales señalaron que estos gobernantes encabezarán delegaciones que participarán en las reuniones políticas y diplomáticas programadas para finales de junio.

El encuentro

La Asamblea General reunirá a presidentes, cancilleres, diplomáticos y representantes de organismos internacionales para debatir temas que forman parte de la agenda regional, entre ellos, la gobernabilidad democrática, la seguridad hemisférica, la migración, el desarrollo económico y la cooperación entre los Estados miembros.

Las actividades comenzarán con la XXXI Reunión del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), continuarán con la Asamblea General de la OEA y se extenderán a encuentros relacionados con la Comunidad de las Democracias. La programación contempla la llegada de delegaciones de distintos países del continente, integradas por funcionarios gubernamentales, asesores, equipos de seguridad y personal técnico.

La participación de alrededor de 30 cancilleres, además de los jefes de Estado confirmados, concentrará en Panamá a una importante representación política y diplomática de la región. La reunión se desarrollará en un contexto marcado por debates sobre migración, seguridad, fortalecimiento institucional y cooperación frente a amenazas transnacionales.

Tema central

La Asamblea General tendrá como lema: “Multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados miembros”. A partir de este eje temático, las delegaciones abordarán asuntos relacionados con el fortalecimiento democrático, la protección de los derechos humanos y la coordinación regional frente a desafíos compartidos.

Como parte de las actividades paralelas, el 22 de junio está prevista una cumbre de presidentes vinculada a la conmemoración de los 200 años del Congreso Anfictiónico. La reunión coincidirá con la presencia de varios mandatarios en el país y formará parte de la agenda de alto nivel prevista para esa semana.

El presidente José Raúl Mulino y el canciller Javier Martínez-Acha actuarán como anfitriones de los encuentros oficiales, que incluirán sesiones plenarias, reuniones bilaterales y actividades protocolares con las delegaciones extranjeras.

José Raúl Mulino, presidente de la República. LP/ Katiuska Hernández

La seguridad

La organización de los eventos también implicará medidas especiales de seguridad y movilidad en la capital. Fuentes consultadas indicaron que las principales restricciones de circulación se concentrarán en los alrededores del Centro de Convenciones Atlapa y en las vías de acceso a ese complejo, donde se desarrollará buena parte de las actividades oficiales.

Más allá de la agenda diplomática, la coincidencia de la Asamblea General con el bicentenario del Congreso Anfictiónico ha reavivado el interés por un episodio histórico que buscó crear mecanismos de consulta, cooperación y defensa común entre las repúblicas americanas. Convocado por Simón Bolívar en 1826, el encuentro es considerado por especialistas como uno de los antecedentes de los actuales esfuerzos de integración regional.

Aunque varios de los acuerdos alcanzados entonces no llegaron a implementarse, el Congreso Anfictiónico dejó planteada una discusión que sigue vigente dos siglos después: la necesidad de respuestas coordinadas frente a problemas compartidos. Para historiadores y analistas, la coincidencia de ambas fechas ofrece una oportunidad para examinar los avances, las limitaciones y los desafíos que aún enfrenta la cooperación política en América.

Con la Asamblea General de la OEA prevista del 22 al 24 de junio de 2026, Panamá se convertirá en sede de este encuentro hemisférico por tercera ocasión. El país albergó previamente el foro en 1996 y 2007, consolidando su papel como uno de los escenarios recurrentes para las reuniones del principal organismo político del continente.