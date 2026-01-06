Panamá, 06 de enero del 2026

    TRANSMISIÓN

    OEA celebra sesión extraordinaria por Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

    Getzalette Reyes
    Consejo Permanente de la OEA considera recientes acontecimientos ocurridos en Venezuela.

    El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebra este martes 6 de enero en Washington una sesión extraordinaria para analizar la situación en Venezuela, a 72 horas de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, por fuerzas de Estados Unidos.

    La reunión se desarrolla en medio de una fuerte tensión regional, luego de que Maduro y Flores fueran detenidos durante los ataques ejecutados en Caracas y en al menos tres estados aledaños.

    Tras su captura, ambos fueron trasladados a Estados Unidos y presentados este lunes ante un tribunal federal de Nueva York para su primera comparecencia judicial, en la que se declararon no culpables de los cargos formulados en su contra.

    De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Maduro enfrenta cuatro cargos federales, entre ellos conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer estos artefactos en apoyo de actividades criminales. También se le acusa de colaborar con organizaciones catalogadas como terroristas por Washington.

    Para este martes 6 de enero, la embajadora panameña, Ana Irene Delgado, presenta su ponencia en la sesión extraordinaria de la OEA, la cual puede seguirse aquí en la transmisión en directo.

    Getzalette Reyes

    Portadista


