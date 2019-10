'Si alguien se sintió ofendido pido disculpas', Jairo Bolota Salazar

El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jairo Bolota Salazar, aseguró este jueves 31 de octubre que no es homofóbico y pidió disculpas por sus recientes declaraciones cuando un grupo de la comunidad LGTBI llegó a protestar a la Asamblea Nacional durante la discusión de las reformas a la Constitución.

"Si alguien se sintió ofendido, pido disculpas", dijo Salazar.

Indicó que han querido hacer un "show político" con sus declaraciones, que -a su juicio- fueron mal interpretadas.

"Nunca quise decir eso", aseguró, al tiempo que recalcó que se opone al matrimonio igualitario.

El martes, Salazar se opuso al ingreso a la Asamblea de un grupo de ciudadanos que protestó contra los diputados y los cambios a la Constitución. Entre ellos, miembros de la comunidad LGTBI.

“Nooo ¿Por qué vamos a dejarlos entrar a ellos; porque son gais. Y por qué no dejan entrar al pueblo entero? No, ellos son gais, ellos son gais y ellos no pueden entrar”, manifestó ese día el diputado colonense.

Ayer 30, el presidente Laurentino Cortizo envió un mensaje en Twitter en el que condenó las declaraciones del diputado. "Yo respeto la separación de poderes. Sin embargo, el respeto es de dos vías. Solicito a los diputados que midan sus palabras. La tolerancia a la diversidad y el respeto a la dignidad humana en mi gobierno NO son negociables. Panamá es de todos", dijo.

Y este jueves reiteró su descontento. "Lo que pasó hace un par de días con un diputado a mí me disgustó enormemente", aseguró el mandatario.

"A mi me disgustó enormemente, y no lo voy a permitir", comenta el presidente Nito Cortizo refiriéndose a las palabras del diputado Jairo 'Bolota' Salazar. Video: Isaac Ortega pic.twitter.com/EhrZetDExh — La Prensa Panamá (@prensacom) October 31, 2019

Sobre esto, el diputado Salazar dijo que que Cortizo debió llamarlo antes para que conociera su versión.