Oficialismo y PRD impulsan la juramentación obligatoria de diputados suplentes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Este lunes debe continuar, en el pleno de la Asamblea Nacional, la discusión en segundo debate del proyecto que reforma el RORI.

El oficialismo, junto con sus aliados, intenta incluir en las reformas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional la obligatoriedad de juramentar a los diputados suplentes.

Los diputados Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas (RM), y Manuel Chen, de la bancada mixta, presentaron la propuesta esta semana durante el inicio de la discusión, en segundo debate, del proyecto de reformas al reglamento.

La iniciativa busca modificar el artículo 1 del proyecto de ley 594, que reforma el RORI y regula la elección de la junta directiva del Legislativo.

Aunque el proyecto, aprobado el 8 de abril pasado en primer debate por la Comisión de Credenciales —entonces presidida por Dana Castañeda, de RM—, ya contempla la juramentación de los suplentes, ahora se busca precisar el procedimiento.

Chen explicó que la redacción actual no deja claro en cuál de las cinco sesiones de instalación que se celebran durante un período constitucional de cinco años deben ser juramentados los diputados suplentes. Además, señaló que se omite el mecanismo de aplicación transitoria de la disposición una vez entre en vigencia.

Por esa razón, propuso que los suplentes sean juramentados durante la primera sesión de instalación del período constitucional, es decir, el 1 de julio del primer año de gobierno, el mismo día que los diputados principales. De aprobarse y sancionarse la norma, este procedimiento comenzaría a aplicarse en 2029.

Manuel Cheng.

Sin embargo, Chen planteó incluir un parágrafo transitorio para que, en la instalación del 1 de julio de 2027, sean juramentados los actuales diputados suplentes que aún no lo han sido.

El diputado Raúl Pineda, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), también respaldó la iniciativa. “Eso es una justicia para los diputados suplentes, que no valen menos”, aseguró.

Recordó que su suplente hizo campaña junto a él durante tres meses. “Luchamos, buscamos los votos con ellos para que, al final, cuando llegamos a la Asamblea, no la juramentemos o no la habilitemos. ¿Entonces, cómo se llama eso?”, cuestionó.

Pineda destacó que, de aprobarse la reforma, será obligatorio juramentar y habilitar a los suplentes. “Ahora, en este reglamento interno, va a ser obligatorio que cuando usted llegue aquí [como diputado] tenga que habilitar y juramentar a los suplentes, que tienen tanto valor como el principal”, aseguró.

En la misma línea se ha pronunciado anteriormente el jefe de bancada del PRD, Benicio Robinson. “Merecen ejercer sus funciones”, sostuvo. Su hijo, Benicio Robinson Jr. (PRD), figura como asesor de la Asamblea con un salario de $4,300.

Caso Chandler

La discusión sobre la juramentación de los suplentes se da en medio del debate que, desde hace varios meses, existe sobre el papel que desempeñan dentro del Legislativo.

La controversia cobró fuerza tras las diferencias entre la diputada independiente Walkiria Chandler y su suplente, Carlos Ho. Ho intentó ocupar la curul durante la licencia de maternidad de Chandler, a finales del año pasado, pero no pudo hacerlo.

La diputada Walkiria Chandler y su suplente Carlos Ho.

Tanto Ho como Yamileth Rodríguez, suplente de Manuel Chen, y Moisés Wilson, suplente de Yamirelis Chong, fueron expulsados de la coalición Vamos luego de que se revelara una investigación que determinó que 54 diputados suplentes de distintas bancadas aparecían en la planilla de la Asamblea ocupando cargos como asistentes técnicos parlamentarios, aunque algunos figuraban como asesores o abogados.

Además, un fallo de la Corte Suprema de Justicia, emitido el 10 de mayo de 2017, estableció que los diputados suplentes solo tienen derecho a salario y dietas cuando reemplazan físicamente al diputado principal. Mientras no sean habilitados, no pueden percibir esos ingresos, situación que ha generado quejas sobre su estabilidad económica y la imposibilidad de ejercer sus funciones.

La asociación se pronunció

El año pasado, la Asociación de Diputados Suplentes solicitó, mediante una nota formal, que se incorporaran cambios al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea para que se les reconociera como diputados con todos los derechos y se eliminara, de una vez por todas, el estatus de figuras secundarias.

En la carta, los suplentes no solo reclamaron mayor visibilidad, sino también mayores atribuciones. Solicitaron ser juramentados el mismo día que los diputados principales, y no únicamente cuando estos los habiliten por ausencia. También pidieron que se les permita presidir comisiones y subcomisiones cuando estén ejerciendo el cargo, e incluso propusieron que se les reconozca el derecho a un pasaporte diplomático, extensible a sus esposas e hijos.

Asimismo, solicitaron que el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea reconozca formalmente la junta directiva de su asociación como una estructura dentro del Legislativo. La nota fue firmada por quien entonces presidía esa organización (2024-2025), Ariel Ortega De León, suplente de la diputada Lilia Batista, de Realizando Metas.

Este lunes debe continuar, en el pleno de la Asamblea Nacional, la discusión en segundo debate del proyecto que reforma el RORI.