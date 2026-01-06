Ola de renuncias sacude a los partidos políticos en 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un total de 48,346 ciudadanos formalizaron su renuncia a partidos políticos durante el año 2025, reflejando un movimiento significativo dentro del padrón electoral panameño.

De acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE) del Tribunal Electoral (TE), 26,136 mujeres y 22,210 hombres decidieron desvincularse de los colectivos políticos a lo largo de los 12 meses del año.

El informe detalla que octubre fue el mes con mayor número de renuncias, al registrar 6,653 salidas, seguido de enero, con 5,893, y abril, con 4,753. Estas cifras evidencian, de acuerdo a la entidad, una dinámica constante de deserción partidaria en distintos momentos del año.

En paralelo a este comportamiento, el TE también reportó una alta “movilidad del electorado” en materia de residencia. Al cierre de 2025, 112,408 ciudadanos realizaron trámites de cambio de residencia en todo el país, de los cuales 57,301 fueron mujeres y 55,107 hombres.

Las regiones con mayor cantidad de solicitudes fueron Chiriquí/Ngäbe-Buglé (12-2), con 17,033 trámites, seguida de Panamá este, con 12,951, y Panamá centro, con 10,360.

También se registraron cifras relevantes en Panamá Oeste (9,655), Bocas del Toro/Ngäbe-Buglé (12-1) (9,259), Veraguas/Ngäbe-Buglé (12-3) (9,104), Arraiján (8,321), Colón (7,901), San Miguelito (6,892), Panamá norte (6,698) y Coclé (6,564).

En tanto, Herrera contabilizó 2,830 cambios; Los Santos, 2,252; Darién y la Comarca Emberá, 1,741; y las comarcas Kuna Yala, Wargandí y Madungandí, un total de 847.

El Tribunal Electoral recordó que el cambio de residencia es un trámite contemplado en el Código Electoral, cuyo objetivo es que los ciudadanos voten en la circunscripción donde realmente viven. De comprobarse que un elector sufraga en un lugar distinto al registrado, puede enfrentar procesos ante la justicia electoral, advirtió.

En cuanto a la militancia partidaria, el año 2025 cerró con 1,556,554 ciudadanos inscritos en partidos políticos, tanto legalmente constituidos como en formación.

De este total, 797,619 son hombres y 758,935 mujeres. Solo durante 2025, 24,533 panameños se inscribieron en colectivos políticos.

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) se mantiene como el colectivo con mayor número de adherentes, al sumar 569,713 inscritos, seguido por Realizando Metas (RM) con 284,967, Cambio Democrático (CD) con 258,821, y el Partido Panameñista con 219,838.

Les siguen MOLIRENA (80,833), Frente Amplio por la Democracia (FAD) (48,202), Movimiento Otro Camino (MOCA) (35,757), Partido Alianza (25,681) y el Partido Popular (PP) (21,435).

En el caso de los colectivos en formación, el movimiento RELEVO cerró el año con 6,314 inscritos, Acción Ciudadana Independiente con 2,587 y el Partido Nacional Humanitario con 2,408 adherentes.