Once vehículos oficiales fueron retenidos por la Contraloría en los carnavales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un total de 11 vehículos del Estado fueron retenidos durante el operativo que lanzó la Contraloría General de la República durante los carnavales.

De acuerdo con un informe de la entidad, entre el viernes 13 de febrero y el miércoles 18 de febrero se inspeccionaron un total de 1,562 vehículos. De ese total, 123 autos presentaron faltas administrativas y 11 fueron retenidos por incumplimientos.

Las principales irregularidades encontradas, indicó la Contraloría, incluyen deficiencias en la documentación para circular, inconsistencias en los salvoconductos, falta de rotulación oficial visible y otras faltas administrativas.

Según la institución, también se registraron casos “inusuales”. Fue el caso de un vehículo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), que fue abandonado en un lavauto el viernes 13.

En tanto, en Churuquita Grande, en Penonomé, fueron detectados dos buses oficiales con identificación de la Junta Comunal de Tocumen.

De acuerdo con la Contraloría, el salvoconducto presentado indicaba el destino del traslado; sin embargo, no detallaba de forma específica la misión oficial ni las personas autorizadas para dicho viaje, “aspectos que actualmente se encuentran bajo evaluación administrativa”.