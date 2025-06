Operación Omega: 48 detenciones y se investiga la muerte de una persona

La Operación Omega, desplegada por el Ministerio de Seguridad Pública para restablecer el orden en Bocas del Toro, cumplió su cuarto día con un saldo de al menos 48 personas aprehendidas y una investigación en curso por la muerte de un ciudadano hallado cerca del área de los enfrentamientos entre manifestantes y estamentos de seguridad.

Así lo informó el viceministro de Seguridad, Luis Felipe Icaza, en una conferencia de prensa desde la Presidencia de la República.

“Tenemos 48 personas aprehendidas durante las manifestaciones: 34 por el Ministerio Público y 14 por el juez de paz”, precisó Icaza. Solo en los corregimientos de Almirante y Chiriquicito se detuvo a 16 y 18 personas, respectivamente, mientras que 17 manifestantes —incluido Francisco Smith, dirigente bananero— permanecen bajo detención preventiva.

Uno de los hechos más graves ocurrió en Rambala, donde fue hallado el cuerpo de un ciudadano con una herida en la espalda, cerca del área de los enfrentamientos. “La persona, quien presentaba una herida en la espalda, fue atendida por paramédicos de las fuerzas públicas y trasladada al hospital, donde los médicos confirmaron su deceso”, informó Icaza. El funcionario agregó que se abrió una investigación y que “la Fuerza Pública no usa armas letales” en este tipo de operativos, guiándose por protocolos de las Naciones Unidas.

Por su parte, la Policía Nacional amplió detalles sobre el incidente: “En la intersección de Rambala se utilizaron gases irritantes para dispersar a la ciudadanía. Luego de consolidar el área, a unos 100 o 200 metros del punto, se observó a una persona tirada en el piso, con una herida en la espalda”, explicaron las autoridades policiales, sin brindar más detalles.

La tensión en la provincia ha obligado a las autoridades a movilizar recursos extraordinarios. Más de 1,350 unidades policiales han sido desplegadas en dos ejes operativos, desde Hornitos hasta Changuinola. Según Icaza, se han intervenido 22 puntos de cierre, aunque la mitad de ellos permanece bloqueada. “Aún tenemos 22 puntos cerrados y uno parcialmente abierto”, indicó.

Las armas

Durante estas intervenciones, las fuerzas de seguridad han incautado 116 bombas molotov, 14 armas blancas y 55 galones de combustible, además de biombos utilizados por los manifestantes como barricadas. “También se han talado 98 árboles para bloquear la vía”, denunció el funcionario, señalando los riesgos que esto representa tanto para la seguridad como para el medioambiente.

La situación también ha comprometido seriamente el acceso a servicios básicos en las comunidades más aisladas. Según el Servicio Nacional Aeronaval, la única forma de hacer llegar medicamentos, personal médico e insumos a los hospitales ha sido por vía aérea o mediante embarcaciones como la multipropósito 403.

Frente a los cuestionamientos sobre el fallecido en Rambala, las autoridades admitieron que aún no tienen información precisa. “Fue en Rambala. No tenemos mayor información en este momento sobre la víctima”, respondió el viceministro Icaza ante la insistencia de los periodistas.

Las autoridades insisten en que no se reabrirán las vías, hasta tener control total de los puntos conflictivos. “Hasta que la Fuerza Pública no pueda garantizar el control completo de los lugares, no se abrirán las vías”, recalcó el viceministro, quien pidió comprensión a la ciudadanía.