Organizaciones condenan ataques contra periodista tras publicación de ‘Taladores Digitales’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Red Centroamericana de Periodistas (RCP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) condenaron la campaña de acoso, intimidación y violencia digital que enfrenta la periodista de investigación Sol Lauría Paz, tras la publicación de una investigación periodística sobre la violencia digital vinculada al debate por la mina Cobre Panamá.

La campaña de ataques se intensificó tras la publicación de Taladores digitales, una investigación periodística transfronteriza coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y desarrollada en alianza con Concolón y publicada en Panamá por La Prensa el pasado 15 de junio.

En un pronunciamiento, la Red Centroamericana de Periodistas expresó su “profunda preocupación” por los ataques dirigidos contra Lauría y advirtió que estos constituyen una grave amenaza para el ejercicio del periodismo de investigación, la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada.

De acuerdo con la organización, la periodista ha sido blanco de una campaña sistemática de hostigamiento en redes sociales que incluye insultos, amenazas, difusión de información personal (doxing), difamación y la manipulación de imágenes mediante tecnología deepfake, con el objetivo de intimidarla, desacreditar su trabajo y obstaculizar el ejercicio del periodismo independiente.

El reportaje documentó la existencia de una presunta red de violencia digital dirigida contra activistas, líderes ambientales y periodistas que cuestionan la reactivación del proyecto minero Cobre Panamá.

Según la Red, las campañas coordinadas de desinformación, hostigamiento y violencia digital representan una amenaza directa a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a recibir información de interés público.

“Estas prácticas generan un efecto inhibidor que impacta no solo a quienes son objeto de los ataques, sino también al ejercicio del periodismo de investigación en toda la región”, señaló la organización en su comunicado.

Ante estos hechos, la Red hizo un llamado a las autoridades panameñas para que garanticen la seguridad e integridad de Lauría, investiguen los ataques con la debida diligencia y adopten medidas efectivas para prevenir la impunidad frente a la violencia digital contra la prensa.

Asimismo, expresó su solidaridad con Lauría y con el equipo de Concolón, al tiempo que reiteró que ningún acto de intimidación debe convertirse en un mecanismo para censurar el trabajo periodístico ni limitar el escrutinio público sobre asuntos de alto interés social.

Por su parte, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) también condenó la campaña de acoso digital contra la periodista y manifestó su profunda preocupación por los hechos.

“La periodista de investigación Sol Lauría, directora del medio independiente Concolón, está siendo blanco de una agresiva y sistemática campaña de acoso virtual, intimidación y descrédito en redes sociales, gatillada directamente por sus recientes publicaciones periodísticas”, señaló la organización.

Finalmente, IPYS exigió garantías para que Lauría pueda ejercer su labor periodística de forma segura y reiteró que la protección del periodismo libre e independiente es fundamental para la democracia y el derecho ciudadano a acceder a información de interés público.