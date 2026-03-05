Panamá, 05 de marzo del 2026

    DENUNCIAS

    Otilia Rodríguez dura un día al frente de la Senniaf; Mulino designa a Andrea Carolina Vega

    José González Pinilla
    Otilia Rodríguez dura un día al frente de la Senniaf; Mulino designa a Andrea Carolina Vega
    Otilia Rodríguez Domínguez, fue directora encargada de la Senniaf un día. Cortesía

    Otilia Rodríguez Domínguez, nombrada el 3 de marzo como directora encargada de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), fue reemplazada el 4 de marzo por Andrea Carolina Vega.

    Designan a Otilia Rodríguez Domínguez como directora encargada de la SenniafAna Fábrega deja la dirección de la Senniaf en medio de las denuncias por abusos en alberguesTras denuncias de abusos en albergue, ordenan inspección en el CAI de Tocumen y evaluación de la Senniaf

    Es decir, Rodríguez Domínguez —designada por el presidente José Raúl Mulino tras la renuncia de Ana Fábrega— permaneció apenas un día en el cargo.

    Su remoción se produjo luego de que la diputada independiente de la bancada Vamos, Alexandra Brenes, advirtiera que Rodríguez Domínguez fue denunciada por presuntamente entregar menores de edad bajo tutela del Estado sin cumplir con el debido proceso.

    Andrea Carolina Vega es la actual secretaria general del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

    La Senniaf se encuentra en el ojo de la tormenta tras una ola de denuncias por presuntos abusos en albergues bajo supervisión estatal.

    Fábrega presentó su renuncia el martes 3 de marzo. Ese mismo día debía asistir a la Asamblea Nacional para sustentar su memoria anual; sin embargo, no acudió y presentó un certificado de incapacidad.

    José González Pinilla

    Editor

