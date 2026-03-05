Otilia Rodríguez dura un día al frente de la Senniaf; Mulino designa a Andrea Carolina Vega

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Otilia Rodríguez Domínguez, nombrada el 3 de marzo como directora encargada de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), fue reemplazada el 4 de marzo por Andrea Carolina Vega.

Es decir, Rodríguez Domínguez —designada por el presidente José Raúl Mulino tras la renuncia de Ana Fábrega— permaneció apenas un día en el cargo.

Su remoción se produjo luego de que la diputada independiente de la bancada Vamos, Alexandra Brenes, advirtiera que Rodríguez Domínguez fue denunciada por presuntamente entregar menores de edad bajo tutela del Estado sin cumplir con el debido proceso.

Andrea Carolina Vega es la actual secretaria general del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

La Senniaf se encuentra en el ojo de la tormenta tras una ola de denuncias por presuntos abusos en albergues bajo supervisión estatal.

Fábrega presentó su renuncia el martes 3 de marzo. Ese mismo día debía asistir a la Asamblea Nacional para sustentar su memoria anual; sin embargo, no acudió y presentó un certificado de incapacidad.