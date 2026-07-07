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    Cuotas de poder en el Legislativo

    ¿Otra vez Benicio Robinson? El PRD quiere recuperar la poderosa Comisión de Presupuesto de la Asamblea

    Tras apoyar a Shirley Castañedas, el PRD pasa la factura. En la cuenta podrían estar las presidencias de Presupuesto, Gobierno, Salud y Asuntos Agropecuarios en la Asamblea Nacional.

    Eliana Morales Gil
    ¿Otra vez Benicio Robinson? El PRD quiere recuperar la poderosa Comisión de Presupuesto de la Asamblea
    De Izq. a Der.: los diputados del PRD Raúl Pineda, Benicio Robinson, Jairo Salazar, Arquesio Arias, Crispiano Adames, Javier Sucre y Jaime Vargas (de espaldas), el 4 de agosto de 2025. La Prensa/Archivo

    ¿Benicio Robinson otra vez al frente de la Comisión de Presupuesto? El escenario se baraja con fuerza en la Asamblea Nacional, una semana después de que el pleno eligiera a Shirley Castañedas, del oficialista Realizando Metas (RM), como nueva presidenta del Legislativo.

    +info

    Bancada del PRD anuncia que votará por Shirley Castañedas Bancada PRD se reorganiza y busca recuperar espacios de poder en la Asamblea Nacional

    Diputados consultados por La Prensa confirmaron que Robinson, presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y diputado por el circuito 1-1 de Bocas del Toro, quiere retomar el puesto que ha ocupado en al menos seis ocasiones.

    ¿Otra vez Benicio Robinson? El PRD quiere recuperar la poderosa Comisión de Presupuesto de la Asamblea
    Benicio Robinson, presidente del PRD: LP/ Alexander Arosemena

    Si hay una silla en el Palacio Justo Arosemena que puede considerarse patrimonio personal, es esa: por ella han pasado gobiernos, crisis y promesas de austeridad, y Robinson siempre encuentra el camino de regreso.

    El apetito del PRD, no se agota en Presupuesto. Raúl Pineda, subjefe de la bancada, confirmó que aspiran a presidir entre cinco y seis comisiones. El diputado de San Miguelito mencionó, entre otras, las de Gobierno, Asuntos Agropecuarios y Salud.

    ¿Otra vez Benicio Robinson? El PRD quiere recuperar la poderosa Comisión de Presupuesto de la Asamblea
    Raúl "Huevito" Pineda. LP/ Alexander Arosemena

    “No aspiramos a la administración de la Asamblea, pero sí vamos a aspirar a algunas comisiones”, explicó Pineda a TVN.

    La bancada perredista fue una de las que empujó a Castañedas hacia la presidencia del Legislativo, un respaldo que condicionó a una lista de 13 compromisos. En ninguno de esos compromisos se menciona la presidencia de las comisiones.

    El rival

    El posible regreso de Robinson tiene, sin embargo, al menos un obstáculo con nombre y apellido: Eduardo Vásquez, diputado de Cambio Democrático (CD) por el circuito 13-2 de Panamá Oeste, quien confirmó a La Prensa que buscará reelegirse en el puesto que ocupó entre el julio de 2025 y junio de 2026.

    ¿Otra vez Benicio Robinson? El PRD quiere recuperar la poderosa Comisión de Presupuesto de la Asamblea
    Eduardo Vásquez, diputado de Cambio Democrático, presidente de la Comisión de Presupuesto. Foto: Cortesía

    Su nombre llegó a sonar entre la oposición como carta para disputarle a Castañedas la presidencia de la Asamblea. Este martes su bancada se reúne para definir los espacios que reclamará en las comisiones.

    Los ocho diputados de CD votaron por Castañedas el pasado 1 de julio. Manuel Cohen, quien forma parte de esa fracción es el primer vicepresidente.

    CD y RM son partidos hermanos. Ambos fueron fundados por Ricardo Martinelli, el expresidente de la República que está asilado en Colombia para esquivar su condena por el caso New Business.

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    Shirley Castañedas y Manuel Cohen. LP/Elysée Fernández

    El pulso político se dará en momentos en que las bancadas siguen negociando la repartición de las 15 comisiones permanentes. Presupuesto, Credenciales y Gobierno, son las más codiciadas. Por la Comisión de Presupuesto pasan los traslados de partidas, los créditos extraordinarios y el presupuesto general del Estado, asunto que se debe debatir en los próximos meses.

    Vásquez, quien presidió esta comisión, explicó que la de Presupuesto es una de las primeras instancias legislativas que debe instalarse, pues tiene en espera el análisis de una serie de traslados de partidas y créditos extraordinarios de diversas entidades gubernamentales.

    ¿Otra vez Benicio Robinson? El PRD quiere recuperar la poderosa Comisión de Presupuesto de la Asamblea
    Comisión de Presupuesto. Cortesía

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política

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