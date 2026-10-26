Otros dos panameños viajaron a Rusia para sumarse a la guerra; uno fue rescatado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Fiscalía investiga una red que captaba panameños para la guerra con falsas ofertas de empleo, salarios de hasta $4,000 mensuales y promesas de seguros por $400,000.

Dos panameños viajaron la semana pasada a Moscú, presuntamente captados por ofertas de contratación vinculadas a la guerra entre Rusia y Ucrania. Uno fue rescatado gracias a la intervención del embajador de Panamá en Rusia. El otro no logró llegar a la embajada.

Así lo informó este lunes 26 de octubre el canciller Javier Martínez-Acha.

“A pesar de todas las advertencias, alertas, siguen cayendo en este tipo de contrataciones que no dice la realidad de lo que van a enfrentar cuando llegan allá”, afirmó luego de la inauguración del 179 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El ministro de relaciones exteriores dijo que Panamá ha enviado “muchas cartas” a las cancillerías de Rusia y de Ucrania.

El objetivo es que desvinculen a los panameños que “de una forma y otra, accedieron a alistarse”.

Según Martínez-Acha, ya se ha trasladado a algunos ciudadanos desde Moscú y desde Kiev.

“Hemos avanzado lo que permite la democracia y la diplomacia”

Moscú, el lado que más retiene

El balance oficial más reciente pesa sobre todo del lado ruso. Un informe de la Cancillería fechado el 15 de septiembre registraba seis panameños muertos, 15 desaparecidos y 70 activos en el conflicto.

Lea aquí: Seis panameños muertos en Rusia y 15 desaparecidos a raíz de la guerra con Ucrania

De esos 70, 62 estaban vinculados a las fuerzas rusas y 8 a las ucranianas.

El canciller Martínez Acha dijo este lunes que no tienen información de cuántos panameños permanecen en el conflicto. “No dicen cuándo se van”, manifestó.

Afirmó que han regresado “cerca de 12”.

Ucrania ha permitido el regreso de varios panameños. El 23 de septiembre, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Martínez-Acha agradeció a Kiev y expresó una expectativa hacia Moscú: “Esperamos que muy pronto podamos también agradecer a la Federación Rusa”.

Un mes después, el pasado domingo 25 de octubre, el canciller se reunió con el embajador ruso en Panamá, Konstantin Gavrilov. Hablaron de la repatriación y de la seguridad de los buques con bandera panameña en el mar Negro.

El comunicado oficial no detalló ningún compromiso concreto de Moscú.

El canciller Javier Martínez-Acha se reunió con el embajador ruso Konstantin Gavrilov. Foto tomada de Instagram

En una carta enviada a La Prensa en julio pasado, el embajador Gavrilov manifestó que “no existen prohibiciones legales que impidan a un ciudadano local” incorporarse a las Fuerzas Armadas de Rusia.

Según el diplomático, los extranjeros se integran “libremente y a través de un contrato oficial” y no pueden ser considerados mercenarios.

Rusia incluso tildó de “propaganda occidental” y “menú de mentiras” la serie de investigaciones y relatos “Dante en Ucrania”, publicada por este medio, que narró por primera vez la historia de un panameño reclutado por redes rusas y destapó en Panamá la existencia de decenas de compatriotas que llevaban meses o años siendo presa del conflicto sin que nadie lo hubiera reportado.

Promesas de dinero y pasaportes retenidos

Las investigaciones del Ministerio Público describen algo distinto. Según la fiscalía, el reclutamiento hacia Rusia funciona con contratos ficticios y falsas ofertas laborales que circulan por TikTok, Instagram y WhatsApp.

A los captados se les prometían entre $3,000 y $4,000 mensuales y un seguro de $400,000.

Al llegar les retiraban el pasaporte. Según la fiscalía, a quienes se negaban a ir al frente los amenazaban con rebajarles el salario.

Por estos hechos hay al menos seis detenidos. Entre ellos están tres ciudadanos dominicanos en prisión preventiva, acusados de recibir transferencias por más de $800,000 para reclutar panameños.