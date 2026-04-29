Ante retención de buques con bandera panameña, paises de la región respaldan a Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un grupo de países del hemisferio, junto a Estados Unidos, expresó su respaldo a Panamá y advirtió sobre posibles presiones externas que, aseguran, podrían afectar la soberanía nacional y el sistema de comercio marítimo en la región.

En una declaración conjunta, Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay, Trinidad y Tobago y Estados Unidos señalaron que “la libertad de la región es innegociable” y afirmaron que se mantienen vigilantes ante acciones que califican como presiones económicas dirigidas, así como recientes medidas que han impactado a buques con bandera panameña.

“Panamá es un pilar de nuestro sistema de comercio marítimo, y como tal debe permanecer libre de presiones externas indebidas”, señala el comunicado, que además advierte que cualquier intento de socavar la soberanía panameña representa una amenaza para toda la región.

Según los países firmantes, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar incostitucional el contrato de la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de la empresa china CK Hutchison Holding Limited, ha derivado en intentos de “politizar el comercio marítimo” y vulnerar la soberanía de los Estados, donde además, hacen referencia al aumento en la retención de buques con bandera panameña en puertos de China.

Datos del sistema Asia Pacific Computerized Information System (Apcis), indican que en marzo el 74.19% de las 124 embarcaciones detenidas en puertos chinos portaban bandera panameña, es decir, 92 buques.

La tendencia se intensificó en abril. Entre el 1 y el 26 de ese mes se registraron 121 detenciones de naves con bandera de Panamá en la región Asia-Pacífico, de las cuales 109 ocurrieron en puertos chinos, según la organización Tokyo MOU.

Sin embargo, las autoridades chinas argumentan razones técnicas, como fallas en sistemas contra incendios, equipos de salvamento o incumplimientos ambientales

En abril de 2025 se registraron 52 detenciones de embarcaciones panameñas, frente a las 121 de abril de 2026, de las cuales el 90% ocurrieron en China.

Panamá, que al cierre de 2025 contaba con 8,824 embarcaciones bajo su bandera, mantiene el liderazgo mundial en número de naves registradas, aunque se ubica por detrás de Liberia en tonelaje.