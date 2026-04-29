Panamá, 29 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Transporte marítimo

    Ante retención de buques con bandera panameña, paises de la región respaldan a Panamá

    Yasser Yánez García
    Ante retención de buques con bandera panameña, paises de la región respaldan a Panamá
    Buque MSC-Francesca de bandera panameña. Tomada de Marine Traffic

    Un grupo de países del hemisferio, junto a Estados Unidos, expresó su respaldo a Panamá y advirtió sobre posibles presiones externas que, aseguran, podrían afectar la soberanía nacional y el sistema de comercio marítimo en la región.

    +info

    Más de 100 buques con bandera panameña fueron retenidos en abril en plena fricción con ChinaLa detención de buques de bandera panameña en los puertos chinos aumenta casi 400% en un mes

    En una declaración conjunta, Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay, Trinidad y Tobago y Estados Unidos señalaron que “la libertad de la región es innegociable” y afirmaron que se mantienen vigilantes ante acciones que califican como presiones económicas dirigidas, así como recientes medidas que han impactado a buques con bandera panameña.

    “Panamá es un pilar de nuestro sistema de comercio marítimo, y como tal debe permanecer libre de presiones externas indebidas”, señala el comunicado, que además advierte que cualquier intento de socavar la soberanía panameña representa una amenaza para toda la región.

    Según los países firmantes, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar incostitucional el contrato de la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de la empresa china CK Hutchison Holding Limited, ha derivado en intentos de “politizar el comercio marítimo” y vulnerar la soberanía de los Estados, donde además, hacen referencia al aumento en la retención de buques con bandera panameña en puertos de China.

    Datos del sistema Asia Pacific Computerized Information System (Apcis), indican que en marzo el 74.19% de las 124 embarcaciones detenidas en puertos chinos portaban bandera panameña, es decir, 92 buques.

    La tendencia se intensificó en abril. Entre el 1 y el 26 de ese mes se registraron 121 detenciones de naves con bandera de Panamá en la región Asia-Pacífico, de las cuales 109 ocurrieron en puertos chinos, según la organización Tokyo MOU.

    Sin embargo, las autoridades chinas argumentan razones técnicas, como fallas en sistemas contra incendios, equipos de salvamento o incumplimientos ambientales

    En abril de 2025 se registraron 52 detenciones de embarcaciones panameñas, frente a las 121 de abril de 2026, de las cuales el 90% ocurrieron en China.

    Panamá, que al cierre de 2025 contaba con 8,824 embarcaciones bajo su bandera, mantiene el liderazgo mundial en número de naves registradas, aunque se ubica por detrás de Liberia en tonelaje.

    Yasser Yánez García


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Agroferias: el IMA anuncia lugares de venta para este lunes 27 y martes 28 de abril. Leer más
    • Comunidades marcharon en rechazo al embalse de río Indio; Canal defiende su urgencia. Leer más
    • El panameño ‘Gringo Man’ demanda a Emilio Estefan y Rabanes por $10 millones; exige otros $100 millones a Sony Music. Leer más
    • Cepanim: MEF aclara para qué sirve el número de referencia en el registro. Leer más
    • Ni prisión ni multa: la condena del caso New Business permanece sin cumplir. Leer más
    • Pago del Cepanim será por cheque y no por transferencia, confirma el MEF. Leer más
    • Tuberculosis en Panamá: Estas son las regiones donde se concentra la enfermedad. Leer más