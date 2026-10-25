NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, se reunió con el embajador de Rusia en Panamá, Konstantin Gavrilov, para abordar la seguridad de los buques de bandera panameña que transitan por el mar Negro y las gestiones para facilitar el retorno de ciudadanos panameños vinculados a la guerra entre Rusia y Ucrania.

El encuentro se produjo poco más de un mes después de que Panamá solicitara públicamente a Moscú facilitar la repatriación de los compatriotas que deseen abandonar el conflicto, durante una intervención del canciller ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 23 de septiembre.

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En esa ocasión, Martínez-Acha agradeció al Gobierno de Ucrania por haber permitido el regreso de varios panameños y expresó su expectativa de que Rusia tuviera una disposición similar. “Esperamos que muy pronto podamos también agradecer a la Federación Rusa por un gesto similar que permita a nuestros compatriotas que así lo deseen regresar a Panamá”, manifestó entonces el ministro.

La petición se produjo en medio de las gestiones diplomáticas para asistir a ciudadanos panameños vinculados a las fuerzas de ambos países. Un informe oficial fechado el 15 de septiembre −y divulgado por La Prensa− registraba seis panameños fallecidos, 70 ciudadanos activos en el conflicto y 15 desaparecidos. De los que figuraban como activos, 62 estaban vinculados al lado ruso y ocho al ucraniano.

Tras la nueva reunión, la Cancillería informó que Martínez-Acha reiteró que Panamá continuará realizando gestiones diplomáticas para facilitar el retorno de sus nacionales vinculados al conflicto y atender las preocupaciones de sus familiares.

También mencionó las solicitudes relacionadas con la repatriación de los restos de ciudadanos fallecidos.

Sin embargo, el comunicado sobre el encuentro no detalla si el embajador ruso ofreció una respuesta concreta a las solicitudes de repatriación ni si se acordaron nuevos mecanismos para facilitar el regreso de los panameños.

Otro de los asuntos abordados fue la seguridad de los buques de bandera panameña que navegan por el mar Negro, en medio de los riesgos y las restricciones derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Durante la reunión, el embajador Gavrilov también expresó la solidaridad del Gobierno ruso con el pueblo panameño tras el reciente terremoto.

La Cancillería no precisó otros acuerdos alcanzados durante el encuentro.

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