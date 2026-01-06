Panamá ante la OEA: no habrá transición sin respeto a la voluntad popular en Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá sostuvo este martes 6 de enero que toda salida política en Venezuela debe ser pacífica, democrática y liderada por los propios venezolanos, con el acompañamiento responsable de la comunidad internacional y de los mecanismos regionales, incluida la Organización de Estados Americanos (OEA).

“No puede haber transición genuina sin legitimidad democrática ni legitimidad sin respeto a la voluntad popular”, dijo la embajadora de Panamá ante la OEA, Ana Irene Delgado, durante su intervención en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente, celebrada en Washington, en la que se evalúan los acontecimientos recientes registrados en Venezuela.

Delgado reiteró que Panamá no reconoce ni reconocerá un régimen de carácter autoritario e ilegítimo que “mantiene al pueblo venezolano sumido en una de las crisis políticas, sociales, humanitarias y de seguridad más graves de nuestra región”.

Estas declaraciones se producen luego de que la dirigente chavista Delcy Rodríguez fuera juramentada el lunes como mandataria encargada de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos, en el marco de un ataque militar a la capital venezolana y a otras regiones del país.

Información en desarrollo...