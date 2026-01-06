Panamá, 06 de enero del 2026

    Panamá ante la OEA: no habrá transición sin respeto a la voluntad popular en Venezuela

    Getzalette Reyes
    La embajadora de Panamá ante la OEA, Ana Irene Delgado, durante la sesión extraordinaria celebrada en Washington. Foto/Cortesía

    Panamá sostuvo este martes 6 de enero que toda salida política en Venezuela debe ser pacífica, democrática y liderada por los propios venezolanos, con el acompañamiento responsable de la comunidad internacional y de los mecanismos regionales, incluida la Organización de Estados Americanos (OEA).

    “No puede haber transición genuina sin legitimidad democrática ni legitimidad sin respeto a la voluntad popular”, dijo la embajadora de Panamá ante la OEA, Ana Irene Delgado, durante su intervención en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente, celebrada en Washington, en la que se evalúan los acontecimientos recientes registrados en Venezuela.

    Delgado reiteró que Panamá no reconoce ni reconocerá un régimen de carácter autoritario e ilegítimo que “mantiene al pueblo venezolano sumido en una de las crisis políticas, sociales, humanitarias y de seguridad más graves de nuestra región”.

    Estas declaraciones se producen luego de que la dirigente chavista Delcy Rodríguez fuera juramentada el lunes como mandataria encargada de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos, en el marco de un ataque militar a la capital venezolana y a otras regiones del país.

    Información en desarrollo...

    Getzalette Reyes

    Portadista

