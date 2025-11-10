Panamá celebra el primer grito de independencia de La Villa de Los Santos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá festeja este lunes 10 de noviembre el primer grito de independencia de La Villa de Los Santos, con los actos cívicos encabezados por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Se celebran los 204 años del inicio del proceso independentista de Panamá de España.

Los actos de la fecha iniciaron en el parque Rufina Alfaro de La Villa de Los Santos con la izada del pabellón nacional y la colocación de una ofrenda en el Busto de la Libertad, por parte del mandatario.

Inician los actos protocolares en conmemoración al 10 de noviembre desde la Villa de Los Santos.

Video: Elysée Fernándezhttps://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/c5aTPbaqsp — La Prensa Panamá (@prensacom) November 10, 2025

Después de los actos, se llevará a cabo el tradicional desfile, que para este año contará con la participación de al menos 70 delegaciones.

Delegación del Ejecutivo recorre la Villa de Los Santos como parte de los actos protocolares.

Video: Elysée Fernándezhttps://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/NOzgYdcFZ4 — La Prensa Panamá (@prensacom) November 10, 2025

Seguidamente, la comitiva oficial realizó el tradicional recorrido a pie, desde la Avenida 10 de noviembre hacia el Parque Simón Bolívar, en donde se llevó a cabo la izada del pabellón nacional por el presidente Mulino.

El abanderado para este 10 de noviembre es el pelotero santeño José Caballero, quien juega con los Yankees de Nueva York, en el béisbol de las Grandes Ligas.

Los actos concluyeron con una misa en la Iglesia San Atanasio para el tradicional Tedeum.

Información en desarrollo...