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    Encuentro

    Panamá, Chile y Bolivia alinean estrategias geopolíticas y contra el fenómeno de El Niño

    Mulino, Kast y Paz sellan alianza trilateral por la seguridad regional y el clima, en la antesala de la investidura de Keiko Fujimori.

    Martha Vanessa Concepción
    Panamá, Chile y Bolivia alinean estrategias geopolíticas y contra el fenómeno de El Niño
    Panamá, Chile y Bolivia alinean estrategias geopolíticas en Perú.

    Un encuentro de alto nivel entre los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; Chile, José Antonio Kast, y de Bolivia, Rodrigo Paz, tuvo lugar en la capital peruana en el marco previo a la toma de posesión de Keiko Fujimori, como nueva mandataria de Perú.

    De acuerdo al informe, la reunión trilateral sirvió de escenario para definir acciones urgentes sobre geopolítica regional y seguridad ambiental frente a los devastadores efectos del fenómeno de El Niño.

    Mulino y Paz pactaron un plan de acción conjunto enfocado en los esfuerzos que encabeza la diplomacia panameña para convocar y coordinar una reunión de emergencia en la Organización de Estados Americanos (OEA).

    Panamá, Chile y Bolivia alinean estrategias geopolíticas y contra el fenómeno de El Niño
    Panamá, Chile y Bolivia alinean estrategias geopolíticas en Perú.

    Ejes de la alianza y el respaldo chileno

    El encuentro multilateral, que también contó con la participación del canciller panameño, Javier Martínez-Acha, consolidó además la sintonía política entre las nuevas administraciones de la región.

    Durante la sesión de trabajo, el mandatario chileno, José Antonio Kast, reafirmó su total disposición de cooperación con el gobierno de Mulino, comprometiéndose a un fortalecimiento agresivo de las relaciones diplomáticas bilaterales, el intercambio comercial y las agendas de seguridad común.

    La cita también permitió alinear posturas frente a las amenazas climáticas que golpean la producción y economía de las tres naciones.

    Los presidentes coincidieron en que el impacto de El Niño ya no puede abordarse de forma aislada, acordando trazar una hoja de ruta técnica para intercambiar recursos y mitigar los efectos climáticos en los sectores vulnerables de América del Sur y el istmo.

    Martha Vanessa Concepción

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