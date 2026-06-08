Panamá comparece a citación de la OIT y sustenta situación de la libertad sindical en el país

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La delegación gubernamental respondió a las denuncias en su contra y destacó la existencia de 546 organizaciones gremiales activas.

Panamá compareció ante la Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, tras denuncias sindicales, y sustentó este lunes 8 de junio,un informe sobre la aplicación del convenio sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación.

La comparecencia obedece a que Panamá fue incluida en la lista de casos prioritarios bajo investigación global examinados por la Comisión de Aplicación de Normas, como parte de los procedimientos ordinarios de observación que la OIT activa cuando recibe señalamientos relacionados con organizaciones sindicales o laborales.

El gobierno fue acusado de limitar severamente la capacidad de acción de las organizaciones sindicales, especialmente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs).

Durante la sesión de este lunes, enmarcada en la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza, la delegación panameña rechazó las supuestas violaciones sindicales y aseguró que se apega estrictamente al Convenio número 87 sobre la libertad gremial.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, presentó una demanda para la disolución del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs). LP Archivo

Cifras de progreso sociolaboral

Para validar el estatus de la paz laboral en el país, la delegación panameña expuso una serie de indicadores logrados entre julio de 2024 y marzo de 2026:

Fuerza sindical: 546 organizaciones gremiales activas e inscritas legalmente.

Negociación colectiva: 177 convenios y acuerdos colectivos firmados y vigentes.

Población impactada: Más de 69,000 trabajadores directamente beneficiados con estas normativas.

Fiscalización en campo: Más de 24,000 inspecciones laborales ejecutadas para vigilar el cumplimiento de la ley.

La delegación panameña absolvió los cuestionamientos de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) y aclaró dudas sobre la mediación en situaciones complejas.

De acuerdo al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores de diversos países, elogiaron el compromiso nacional con la cooperación internacional. En su ponencia, las autoridades sustentaron el diálogo social tripartito, el respeto al debido proceso y la vigencia del Estado de derecho en el suelo istmeño.

Conclusiones de la OIT

Tras esta jornada de defensa técnica, la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT, integrada por representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores, con el fin de garantizar un sistema de evaluación sustentado en el diálogo y la participación tripartita de todos los sectores, programó la adopción de sus conclusiones definitivas para el próximo jueves 11 de junio de 2026.

La comitiva panameña estuvo liderada por Juan Alberto Castillero Correa, acompañado por las técnicas Jackeline Patricia Flórez Pérez y Sara Isabel Cedeño, en representación del Mitradel.

El equipo diplomático se completó con Ana Velásquez y Rohit Mirpuri, miembros de la Misión Permanente de Panamá ante las Naciones Unidas en Ginebra.