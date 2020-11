Panamá Compra anuncia la contratación de servicios de comunicación en la Alcaldía, por casi $200 mil; Fábrega le resta importancia

El pasado lunes 23 de noviembre, en el portal Panamá Compra, se anunció la contratación de los “servicios digitales de planificación estratégica para redes y medios digitales y de comunicación”, por parte del Municipio de Panamá.

La contratación, por un monto de $192 mil 600, sería por un periodo de ocho meses: de mayo a diciembre de 2020, “con posible extensión hasta 2021″. Entre los documentos divulgados en Panamá Compra, hay un “informe técnico” del 29 de septiembre pasado, en el que se indica que la empresa favorecida es TFG Producers, S.A., a través del procedimiento excepcional de contratación establecido en la Ley 22 de 2006.

Dos días después, cuando los periodistas le preguntaron por esta contratación, el alcalde José Luis Fábrega reniega de la misma, pese a que él mismo firmó el informe técnico que favorece la adjudicación a favor TFG Producers, S.A., y en el que se especifican los detalles del servicio. Incluso, dijo que la contratación sería a partir del otro año, pese a que los documentos indican claramente que el servicio prestado es entre mayo y diciembre de 2020, en plena pandemia y contención del gasto público.

“Hemos contratado servicios como lo hace el Gobierno Central en temas de publicidad y medios. Pero eso es algo usual, es algo habitual, es algo normal, que viene de más de 10, 20 administraciones. Obviamente, se les ha dicho [que] todo está supeditado a la recaudación”, dijo Fábrega este miércoles, en la apertura del estadio Roberto Kelly, en el corregimiento de Don Bosco.

Poco antes, Fábrega había dicho que las recaudaciones del Municipio de Panamá “están por el piso”. Solo en lo que va del mes de noviembre, informó que se ha dado una “pérdida” de $2 millones.

Lea aquí la información en Panamá Compra sobre la contratación a TFG Producers

Frente a este panorama, no se entiende cómo el Municipio de Panamá gestiona la contratación de servicios de publicidad, por casi $200 mil. Pero Fábrega le dijo a los periodistas que aunque el contrato está “contemplado”, el presupuesto está sujeto a cambios. “Todo está en función de las recaudaciones”, remarcó.





El contrato con TFG Producers incluso ya tiene partida presupuestaria de la vigencia fiscal 2020, según el informe técnico. Pero Fábrega insiste en que eso no indica que la contratación es un hecho.

“Qué esté en un presupuesto no quiere decir que en un momento dado no se pueda suspender… Prefiero incluirlo en el presupuesto y si la situación mejora, se da, y si la situación económica de la recaudación empeora, no se da el servicio”, remarcó.

El alcalde insistió en que la contratación de TFG Producers “es a partir del año entrante; este año ya se está acabando”.

Los documentos en Panamá Compra señalan que la contratación es entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2020, y que TFG cobrará $24 mil 75 cada mes, lo que totaliza $192 mil 600.