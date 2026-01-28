Panamá condecora a Lula y sella una nueva etapa de cooperación estratégica con Brasil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Mulino impuso a Lula la Orden Manuel Amador Guerrero y anunció un nuevo mecanismo de cooperación bilateral. En 2025, el intercambio comercial entre Panamá y Brasil creció 78% y ambos países avanzaron en acuerdos sobre inversiones, Mercosur, Canal y transporte aéreo.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, condecoró este miércoles al mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con la Orden Manuel Amador Guerrero, en un acto oficial celebrado en el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, destacando el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral entre ambos países.

Durante la ceremonia, Mulino subrayó que la distinción otorgada a Lula representa no solo un reconocimiento personal, sino el punto de partida de un mecanismo de cooperación bilateral más ágil y eficiente, que permitirá a ambos gobiernos trabajar de manera coordinada en áreas como fiscalidad, sector marítimo, turismo y otros ámbitos estratégicos.

“Hoy es un día especial para Panamá, pero también es un día importante para el inicio de una etapa novedosa en nuestra relación con el Brasil”, expresó el mandatario panameño, al resaltar la relación política y personal consolidada con su homólogo brasileño.

La Orden Manuel Amador Guerrero, una de las más altas distinciones del Estado panameño.

Al recibir la Orden Manuel Amador Guerrero, el presidente Lula agradeció el reconocimiento y la hospitalidad del Gobierno panameño, al tiempo que destacó el valor político y simbólico de esta condecoración. “Es siempre gratificante cuando quienes ejercemos una función pública construimos relaciones de amistad y somos condecorados por otro país. Es un motivo de orgullo y de validez recibir un homenaje como este”, afirmó.

Lula enfatizó que la relación política y humana sigue siendo clave para fortalecer los vínculos económicos. “Un presidente de la República no hace negocios, pero abre la puerta para que quienes hacen negocios puedan hacerlos. El apretón de manos, el mirar a los ojos, vale más que millones de correos o aplicaciones”, sostuvo.

El mandatario brasileño destacó que Panamá es actualmente el principal socio comercial de Brasil en Centroamérica y que en 2025 el intercambio bilateral creció un 78%. “Podemos alcanzar patamares mucho mayores. Estamos dispuestos a importar más productos panameños”, señaló, al referirse al acuerdo de facilitación de inversiones firmado durante la visita y a los avances en un acuerdo de preferencias arancelarias en el marco de la adhesión de Panamá como Estado asociado del Mercosur.

Panamá y Brasil sellaron nuevas alianzas comerciales y económicas.

Lula también detalló la firma de instrumentos de cooperación en turismo, cultura y gestión portuaria, además del avance en la actualización del acuerdo de servicios aéreos para brindar mayor seguridad jurídica al transporte de carga. Añadió que se discutió la conclusión de los procedimientos sanitarios para la importación de carne bovina, porcina y avícola.

En materia de aviación, ambos gobiernos abordaron la actualización del acuerdo de servicios aéreos entre Panamá y Brasil, con el objetivo de otorgar mayor seguridad jurídica al transporte de carga y de pasajeros, ampliar las frecuencias y fortalecer la conectividad aérea entre ambos países.

El presidente Luiz Inácio Lula Da Silva junto al ministro de Comercio, Julio Moltó.

Mulino destacó que el Aeropuerto Internacional de Tocumen es un eje clave para la integración regional y un punto estratégico para las aerolíneas que conectan Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, mientras que Lula coincidió en la necesidad de potenciar la conectividad aérea como facilitador del comercio, el turismo y la inversión.

En un mensaje de fuerte contenido político, el presidente brasileño reiteró el respaldo de su país a la soberanía panameña sobre el Canal. “Brasil apoya integralmente la soberanía de Panamá sobre el Canal. Ya encaminé al Congreso Nacional brasileño la propuesta de adhesión formal al Protocolo de Neutralidad”, afirmó.

Tras visitar las esclusas, Lula elogió la administración panameña del Canal y los avances tecnológicos y operativos alcanzados en las últimas décadas, así como las iniciativas de gobernanza climática, entre ellas los incentivos a buques que utilizan combustibles sostenibles. “Defender la neutralidad del Canal es defender un comercio internacional justo, equilibrado y basado en reglas multilaterales”, subrayó.

Finalmente, el mandatario brasileño destacó la importancia del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 y llamó a fortalecer la integración regional. Señaló que América Latina y el Caribe cuentan con activos estratégicos clave para la transición energética y digital, y afirmó que solo mediante el diálogo, la cooperación y la superación de diferencias ideológicas será posible enfrentar desafíos comunes como la delincuencia organizada transnacional.

“Salgo de Panamá con la certeza renovada de que América Latina y el Caribe pueden construir un proyecto autónomo de inserción internacional y abrir un nuevo ciclo de prosperidad para más de 660 millones de personas”, dijo Lula.

En ese contexto, el presidente Lula reiteró el respaldo político de Brasil a Panamá en temas estratégicos, incluyendo la defensa de la soberanía panameña sobre el Canal y la adhesión al Protocolo de Neutralidad, así como el fortalecimiento de la cooperación técnica y comercial. Ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de mantener un diálogo permanente a nivel presidencial y técnico, con el objetivo de convertir los acuerdos suscritos en resultados concretos que impulsen el comercio, las inversiones y la integración regional entre Centroamérica, el Mercosur y América del Sur.